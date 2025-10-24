Filip Bach iz HGSS-a: “Prešli smo nabujali potok sa sigurnosnim užetom i spasili planinare'

DRAMATIČNA AKCIJA /

Hrvatsku je pogodilo olujno nevrijeme koje je u samo 24 sata izazvalo pravi kaos od Istre do Slavonije. Na Krku i u Zagrebu padala je tuča, u Gorskom kotaru i Istri poplavljene su ceste i dvorišta, dok su u Slavoniji tisuće kućanstava ostale bez struje zbog snažnog vjetra koji je rušio stabla. Vatrogasci su zatrpani pozivima građana kojima je voda prodrla u podrume i dvorišta.

Najgore je bilo na riječkom području, gdje je lokalno palo više od 200 litara kiše po četvornom metru u samo 24 sata.

Zbog obilne kiše probleme je imao i Nacionalni park Paklenica. Nabujali potok zarobio je tri planinara koji se nisu mogli vratiti na siguran put.

„Našli su se sa suprotne strane kanjona Male Paklenice gdje je nabujao potok i nisu se mogli vratiti na planinarski put. Oni su bili zatočeni kada je potok nabujao, odnosno kada je bujica došla od velike kiše. Dobro je da su nazvali 112 jer je to bilo jedino što su mogli napraviti,“ rekao je Filip Bach, dopročelnik HGSS stanice Zadar.

Cijeli razgovor pogledajte u videu