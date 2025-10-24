PLAĆA 1500 EURA /

Sedam radnika s Filipina uskoro počinje raditi na mjestu grobara u Zagrebu

 

Sedam Filipinaca dolazi raditi na radno mjesto grobara u Zagrebu. I to za plaću do 1500 eura. Iz Holdinga pojašnjavaju da je to bilo jedino rješenje nakon niza neuspješnih natječaja. No, pozicija grobara nije jedino mjesto na koje dolaze stranci. O razlozima zapošljavanja stranaca na ovim poslovima razgovarali smo s glasnogovornicom Zagrebačkog holdinga Dubravkom Grubišić. Cijeli razgovor pogledajte u videu

 

24.10.2025.
18:42
RTL Danas
Zagrebački HoldingFilipinciGrobari
