Sedam radnika s Filipina uskoro počinje raditi na mjestu grobara u Zagrebu

PLAĆA 1500 EURA /

Sedam Filipinaca dolazi raditi na radno mjesto grobara u Zagrebu. I to za plaću do 1500 eura. Iz Holdinga pojašnjavaju da je to bilo jedino rješenje nakon niza neuspješnih natječaja. No, pozicija grobara nije jedino mjesto na koje dolaze stranci. O razlozima zapošljavanja stranaca na ovim poslovima razgovarali smo s glasnogovornicom Zagrebačkog holdinga Dubravkom Grubišić. Cijeli razgovor pogledajte u videu