JOHN MARTINS /

Američki fizičar i sin ribara iz Komiže koji je dobio Nobelovu nagradu u Direktu

Nisam Grk nego Hrvat. Tako je grčkim novinarima koji su ga počeli opsjedati odgovorio američki profesor John Martinis. Otac mu je ribar iz Komiže, a on je upravo dobio Nobelovu nagradu za fiziku. S njim je razgovarao Borko Brunović ali ipak nije shvatio što je otkriće makroskopskog kvantno mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom krugu za što je Martinis dobio Nobela. Pa su više razgovarali o Visu i Trumpu. Cijeli razgovor pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
24.10.2025.
9:41
RTL Direkt
FizičarNobelova Nagrada
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx