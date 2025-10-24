Američki fizičar i sin ribara iz Komiže koji je dobio Nobelovu nagradu u Direktu

JOHN MARTINS /

Nisam Grk nego Hrvat. Tako je grčkim novinarima koji su ga počeli opsjedati odgovorio američki profesor John Martinis. Otac mu je ribar iz Komiže, a on je upravo dobio Nobelovu nagradu za fiziku. S njim je razgovarao Borko Brunović ali ipak nije shvatio što je otkriće makroskopskog kvantno mehaničkog tuneliranja i kvantizacije energije u električnom krugu za što je Martinis dobio Nobela. Pa su više razgovarali o Visu i Trumpu. Cijeli razgovor pogledajte u videu