Gjnusni slučaj pedofilije u Hrvatskoj: Stručnjak za sigurnost na internetu upozorava na opasnosti!

OTKRIVENA I ŽRTVA /

Strašan slučaj pedofilije - nakon velike međunarodne akcije Hrvatska policija uhitila je 29-godišnjeg muškarca zbog višestrukog spolnog zlostavljanja mlađeg, ženskog djeteta na području županije na zapadu Hrvatske te dijeljenja materijala seksualnog zlostavljanja djece.

Muškarac je osumnjičen da je organizirao i upravljao grupom s više od 250 članova iz različitih zemalja, koji su razmjenjivali materijale seksualnog zlostavljanja djece.

Policija je u istrazi pronašla i više od 250 fotografija i videozapisa, a otkriveno je kako je putem društvenih mreža i chat aplikacija počinitelj ostvario kontakt i s još nekoliko desetaka žrtava. Više pogledajte u videu