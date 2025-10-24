Fantastična Vilk rastura među četiri godine starijom konkurencijom: Osvojila svjetsku broncu

BRAVO, VERONIKA /

Najbolja hrvatska hrvačica Veronika Vilk osvojila je brončanu medalju na mlađem seniorskom Svjetskom prvenstvu u Novom Sadu. Ova 19-godišnjakinja iz Slatine je među četiri godine starijom konkurencijom svladala tri suparnice, no u polufinalu bolja od Hrvatice bila je Amerikanka Dolores Robinson. Ovo je za mladu Vilk već treća medalja sa Svjetskih prvenstava. Prije ove mlađe seniorske, u kategoriji kadetkinja okitila se zlatom i broncom.