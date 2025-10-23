Kralj Cigana šokirao izjavom o povratku u ring: 'Možete mi ponuditi miljardu funti'

Bivši svjetski noksački prvak u teškoj kategoriji Tyson Fury izjavio je da je njegova najnovija odluka o povlačenju iz boksa konačna i da nema razloga da se vrati u ring, čak i da mu se ponudi milijardu funti, izvijestili su britanski mediji.

37-godišnji boksač nije se borio od poraza u revanšu od Oleksandra Usika u prosincu 2024., a službeno je objavio povlačenje u siječnju ove godine. Unatoč nagađanjima o mogućoj trilogiji borbe s Usikom ili potencijalnoj britanskoj borbi protiv Anthonyja Joshue, kao i tvrdnjama promotora Franka Warrena da bi se Fury mogao vratiti 2026., on inzistira na tome da je odluka konačna.

"Nema pravog razloga da se vratim u boksački ring. Imam 37 godina, pobjeđivan sam posljednjih 25 godina, zašto bih se želio vratiti boksu?", rekao je Fury za kanal "FurociTV". "Nekada se radilo o novcu i titulama, ali sada imam više novca nego što mogu potrošiti, imam neograničen broj pojaseva i titula. Čini li me to sretnim? Ne. Potraga je bila bolja od same pobjede", dodao je Fury.

Fury je prethodno najavio povlačenje u travnju 2022., nakon pobjede nad Dillianom Whyteom, ali se vratio šest mjeseci kasnije kako bi se suočio s Dereckom Chisorom. Ovaj put, međutim, inzistira da se neće vratiti.

"Mogu se vratiti boksu u bilo kojem trenutku, ali jednostavno ne želim. Mogli biste mi danas ponuditi milijardu funti i to ne bi ništa promijenilo. Prešao sam točku u kojoj me briga što drugi ljudi misle", rekao je Fury.

"Boks ne oprašta nikome, samo zahtijeva žrtve. Za mene je uspjeh osvojiti sve svoje pojaseve, zaraditi puno novca i izaći iz toga neozlijeđen. Ali ne želim iskušavati sudbinu. Koliko se puta možeš vratiti prije nego što dobiješ ozljedu mozga ili nešto gore?"

