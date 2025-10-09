Preminuo sin (17) boksačke legende: Doživio je isti tragičan kraj kao i njegov otac prije 16 godina!

Svijet boksa ponovno je zavijen u crno. Arturo Gatti Jr., sin slavnog boksača i člana Kuće slavnih Artura Gattija, preminuo je u 17. godini života, potvrdila je Svjetska boksačka organizacija (WBA).

Tijelo mladog borca pronađeno je u stanu

'Boksačka zajednica tuguje za preranim odlaskom Artura Gattija Jr. Njegov put tek je počinjao, no njegov duh će živjeti dalje – sada ponovno uz oca među zvijezdama', stoji u priopćenju WBA-e.

Mladi Gatti pronađen je mrtav u Meksiku, gdje je živio s majkom Amandom Rodrigues, udovicom legendarnog boksača. Okolnosti smrti zasad nisu u potpunosti razjašnjene, no mediji ističu kako se dogodila na isti način na koji je preminuo njegov otac 2009. godine.

Vijest o tragediji najprije se proširila društvenim mrežama, a potvrdili su je Gattijev bivši tjelohranitelj Chuck Zito i njegov trener Moe Latif.

'Nažalost, nije riječ o glasinama ni neslanoj šali. Arturo nas je napustio,' napisao je Latif u emotivnoj objavi, pozvavši javnost na poštovanje privatnosti obitelji u ovim teškim trenucima.

Gatti Jr. je sanjao o karijeri boksača poput svog oca. Bio je amater s ambicijom nastupa na Olimpijskim igrama, a potom i prelaska u profesionalce. Nažalost, njegova se sportska priča završila prije nego što je uopće počela.

Gatti Sr. smatran je jednim od najboljih

Njegov otac, Arturo Gatti Sr., bio je jedan od najvoljenijih boraca svoje generacije, poznat po odličnim borbama punim srca, krvi i drame. Tri puta je osvojio nagradu The Ring Fight of the Year — 1997. protiv Gabriela Ruelasa, 1998. protiv Ivana Robinsona i 2002. protiv legendarnog Mickeya Warda, s kojim je stvorio jednu od najvećih trilogija u povijesti boksa.

Gatti stariji pronađen je mrtav u srpnju 2009. u hotelskoj sobi u Brazilu, u dobi od 37 godina. Njegova supruga Amanda Rodrigues tada je bila optužena za ubojstvo, no nakon obdukcije, slučaj je zaključen kao samoubojstvo.

Predsjednik WBC-a, Mauricio Sulaiman, također je izrazio sućut obitelji:

'Cijela boksačka obitelj moli se za pokoj duše Artura Gattija Jr. i snagu njegove obitelji da pronađe mir u ovoj nezamislivoj boli.'

