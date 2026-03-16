Noćni udar duboko u Rusiji: Plamen progutao skladište nafte, pogledajte snimku

Ukrajinski dronovi u noći na ponedjeljak pogodili su rusko skladište nafte u Labinsku u Kransodarskom kraju i zapalili ga, javlja Telegram kanal Exilenova Plus, a prenosi Kyiv Independent.

Lokalne vlasti zasad se nisu oglasile o napadu, a Kyiv Independent još nije neovisno potvrdio istinitost navoda. Ministarstvo obrane Rusije uoči udara objavilo je da je kasno u nedjelju oborilo 28 ukrajinskih dronova iznad ruskog teritorija.

Na snimkama koje kruže društvenom mrežom X vidi se plamen iz kojeg visoko u zrak suklja crni i gusti dim.

Učestali napadi na vojnu infrastrukturu

Labinsk se inače nalazi oko 345 kilometara jugoistočno od okupiranog Krima te oko 500 kilometara od teritorija u blizini Orihiva u Zaporiškoj oblasti koji je pod kontrolom Ukrajine.

Podsjetimo, ukrajinske snage redovito napadaju vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijima kako bi smanjili vojnu moć Moskve.

Kijev naftna postrojenja smatra legitimnim vojnim ciljevima jer izravno financiraju rat.

