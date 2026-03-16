DIŽE SE DIM /

Noćni udar duboko u Rusiji: Plamen progutao skladište nafte, pogledajte snimku

Foto: X/Screenshot

16.3.2026.
8:19
Erik Sečić
X/Screenshot
Ukrajinski dronovi u noći na ponedjeljak pogodili su rusko skladište nafte u Labinsku u Kransodarskom kraju i zapalili ga, javlja Telegram kanal Exilenova Plus, a prenosi Kyiv Independent

Lokalne vlasti zasad se nisu oglasile o napadu, a Kyiv Independent još nije neovisno potvrdio istinitost navoda. Ministarstvo obrane Rusije uoči udara objavilo je da je kasno u nedjelju oborilo 28 ukrajinskih dronova iznad ruskog teritorija. 

Na snimkama koje kruže društvenom mrežom X vidi se plamen iz kojeg visoko u zrak suklja crni i gusti dim. 

Učestali napadi na vojnu infrastrukturu 

Labinsk se inače nalazi oko 345 kilometara jugoistočno od okupiranog Krima te oko 500 kilometara od teritorija u blizini Orihiva u Zaporiškoj oblasti koji je pod kontrolom Ukrajine. 

Podsjetimo, ukrajinske snage redovito napadaju vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijima kako bi smanjili vojnu moć Moskve.

Kijev naftna postrojenja smatra legitimnim vojnim ciljevima jer izravno financiraju rat. 

UkrajinaRusijaVladimir PutinVolodimir ZelenskiNafta
