Noćni udar duboko u Rusiji: Plamen progutao skladište nafte, pogledajte snimku
Na snimkama koje kruže društvenom mrežom X vidi se plamen iz kojeg visoko u zrak suklja crni i gusti dim
Ukrajinski dronovi u noći na ponedjeljak pogodili su rusko skladište nafte u Labinsku u Kransodarskom kraju i zapalili ga, javlja Telegram kanal Exilenova Plus, a prenosi Kyiv Independent.
Lokalne vlasti zasad se nisu oglasile o napadu, a Kyiv Independent još nije neovisno potvrdio istinitost navoda. Ministarstvo obrane Rusije uoči udara objavilo je da je kasno u nedjelju oborilo 28 ukrajinskih dronova iznad ruskog teritorija.
south #Russia— C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) March 16, 2026
🇷🇺Labinsk Oil depot
Učestali napadi na vojnu infrastrukturu
Labinsk se inače nalazi oko 345 kilometara jugoistočno od okupiranog Krima te oko 500 kilometara od teritorija u blizini Orihiva u Zaporiškoj oblasti koji je pod kontrolom Ukrajine.
Podsjetimo, ukrajinske snage redovito napadaju vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijima kako bi smanjili vojnu moć Moskve.
Kijev naftna postrojenja smatra legitimnim vojnim ciljevima jer izravno financiraju rat.
