Milan izgubio važan derbi, ali Modrić je pokazao zašto ga obožavaju u Italiji

Porazom od Lazija rezultatom 1:0 u 29. kolu Serie A, Milan je propustio veliku priliku smanjiti zaostatak za vodećim Interom iz Milana u završnici prvenstva. Jedini pogodak na utakmici postigao je Gustav Isaksen u 26. minuti, čime je rimskoj momčadi donio važnu pobjedu. Inter je ranije remizirao 1:1 s Atalantom pa se Milanu nudila šansa da se pobjedom približi na šest bodova zaostatka. No poraz u Rimu dodatno je učvrstio Interovu poziciju i približio ga naslovu.

Unatoč razočaravajućem rezultatu, navijači Milana na portalima koji prate Rossonere posebno su istaknuli igru Luka Modrić. Portal Sempre Milan proglasio ga je najboljim igračem susreta, naglašavajući njegovu borbenost tijekom cijele utakmice. Istaknuto je da je od prve do posljednje minute radio bez predaha te bio ključan u pokušajima Milana da u drugom dijelu uhvati ritam, iako njegova rješenja nisu uvijek bila idealna.

Sličan dojam prenosi i Milan News, koji je Modriću dodijelio ocjenu 6. U analizi navode kako ne može sam nositi momčad, osobito kada suigrači ne igraju s dovoljno energije. Često je rotirao pozicije s Ardon Jashari, spuštajući se u zadnju liniju veznog reda pa zatim krećući prema naprijed u potrazi za prostorom. U drugom poluvremenu bio je uključen u gotovo svaku Milanovu akciju, a njegova igra posebno dolazi do izražaja kada momčad zaigra u sustavu 4-3-3.

Iskusni Modrić, koji je prošlog ljeta stigao na San Siro, nastavlja impresionirati i navijače i talijansku sportsku javnost. Od 29 prvenstvenih utakmica započeo je čak 27, a trener ga je dosad zamijenio samo pet puta. I u dvoboju protiv Lazija ostao je na terenu svih 90 minuta, uz dodatnih sedam minuta sudačke nadoknade.

