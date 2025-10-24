Policajka otkrila kako je pao pedofil iz Hrvatske: 'Javili su se iz Amerike, a onda iz Australije...'

MONSTRUOZAN SLUČAJ /

Razbijena je masovna pedofilska mreža, a međunarodna je akcija otkrila da ju je vodio Hrvat. Riječ je o 29-godišnjaku koji je seksualno zlostavljao dijete, to snimao i poslije dijelio u grupi s više od 250 članova iz cijelog svijeta.

Prva je informacija došla od američke agencije, ali trebalo je to sve raspetljati. Dio informacija stigao je i iz Australije, od njihove policije.

Valerija Golubić, policijska službenica u Službi kibernetičke sigurnosti, na ovakvim slučajevima radi svaki dan.

Za RTL Danas otkrila je kako su pronašli ovog počinitelja.

"Inicijalna informacija u ovom slučaju došla je od pružitelja internetskih usluga koji je zabilježio ovakve materijale na svojoj aplikaciji. Pružatelj internetskih usluga zabilježio je da je korisnik iz Republike Hrvatske, odnosno s naših IP područja (internetske adrese). Istovremeno smo primili inicijalnu informaciju od policije Australije i kroz naš operativni rad došli smo do toga da se radi o istom počinitelju – podaci su se poklopili. Dalje smo temeljem naloga suda izvršili pretragu uređaja za pohranu digitalnih sadržaja koje je koristio počinitelj. Analizom smo utvrdili da je počinitelj kreirao i administrirao jednu grupu na šifriranoj aplikaciji i da je tamo dijeljen vrlo nasilan sadržaj spolnog zlostavljanja djece", otkrila je Golubić. Više pogledajte u videu