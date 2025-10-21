UFC prvak otkrio što stvarno misli o borbi s Delijom: 'Govorio sam iskreno, iz srca'

Aktualni prvak UFC-ove teške kategorije Tom Aspinall ponovno je komentirao svoju nedavnu izjavu koja je izazvala veliku raspravu u MMA svijetu – onu da bi se radije odrekao pojasa nego borio protiv hrvatskog borca Ante Delije.

Englez, koji će ove subote braniti naslov protiv Cyrila Ganea na priredbi UFC 321 u Dubaiju, odlučio je dodatno pojasniti svoj stav, istaknuvši kako iza njegovih riječi ne stoji nikakva medijska provokacija.

“Nisam to rekao da bih privukao pažnju medija. Ponekad znaš da će se neke izjave prenositi posvuda, ali ovo nije bila jedna od njih. Govorio sam iskreno, iz srca,” rekao je Aspinall za Spinning Backfist.

Tom Aspinall on not fighting his teammate Ante Delija if the opportunity ever presented itself:



Britanski borac naglasio je kako iza njegovog stava stoji osobno načelo i poštovanje prema ljudima s kojima dijeli dvoranu:

“Imam svoje pravilo ako je netko bio u mojoj kući, upoznao moju obitelj ili ja njegovu, ne mogu zamisliti da se borim protiv te osobe. To mi jednostavno nije prirodno.”

Aspinall i Delija već neko vrijeme treniraju zajedno i razvili su blizak odnos, zbog čega bi potencijalni meč između njih dvojice, kako kaže, bio previše osoban.

“Znam da situacija djeluje neobično. Kad bismo obojica bili pred borbom za naslov, tada bi to bilo razumljivo, jer to je san svakog borca. No ja sam već prvak, a on još ima nekoliko borbi do te razine. Ako sve bude kako treba, mislim da to nikada neće postati problem između nas dvojice,” zaključio je Englez.

