POZNATI TERMINI /

HNS objavio kad i gdje Rijeka igra osminu finala Kupa: Ovo bi moglo izazvati brojna negodovanja

HNS objavio kad i gdje Rijeka igra osminu finala Kupa: Ovo bi moglo izazvati brojna negodovanja
×
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Na službenim stranicama HNS-a osvanuli su datum, satnica i mjesto odigravanja utakmice

21.10.2025.
17:28
SPORTSKI.NET
Luka Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Konačno su poznati termini svih osam utakmica osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa

Na službenim stranicama HNS-a osvanuli su datum, satnica i mjesto odigravanja utakmice Mladost Ždralovi - Rijeka, jedine utakmice kojoj dosad nismo znali termin. 

Aktualni osvajač Kupa će gostovati na stadionu Brdo u bjelovarskom naselju Ždralovi u srijedu 3. prosinca s početkom u 13:00. 

Riječani ovaj put nisu uspjeli dogovoriti zamjenu domaćinstva, a razlog za ovako ranu satnicu leži u činjenici da stadion Mladosti nema reflektore. 

U terminu 29. listopada igra se pet utakmica. Istra će gostovanje kod Kurilovca odigrati 5. studenog, a Dinamo kod Karlovca 18. studenog. Rijekin termin je potpuno 'van satnice' i mnogi bi se mogli pobuniti u regularnost ovakvog natjecanja. 

HNS objavio kad i gdje Rijeka igra osminu finala Kupa: Ovo bi moglo izazvati brojna negodovanja
Foto: Screenshot/Hns

Hrvatski KupHnk Rijeka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POZNATI TERMINI /
HNS objavio kad i gdje Rijeka igra osminu finala Kupa: Ovo bi moglo izazvati brojna negodovanja