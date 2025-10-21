HNS objavio kad i gdje Rijeka igra osminu finala Kupa: Ovo bi moglo izazvati brojna negodovanja

Konačno su poznati termini svih osam utakmica osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Na službenim stranicama HNS-a osvanuli su datum, satnica i mjesto odigravanja utakmice Mladost Ždralovi - Rijeka, jedine utakmice kojoj dosad nismo znali termin.

Aktualni osvajač Kupa će gostovati na stadionu Brdo u bjelovarskom naselju Ždralovi u srijedu 3. prosinca s početkom u 13:00.

Riječani ovaj put nisu uspjeli dogovoriti zamjenu domaćinstva, a razlog za ovako ranu satnicu leži u činjenici da stadion Mladosti nema reflektore.

U terminu 29. listopada igra se pet utakmica. Istra će gostovanje kod Kurilovca odigrati 5. studenog, a Dinamo kod Karlovca 18. studenog. Rijekin termin je potpuno 'van satnice' i mnogi bi se mogli pobuniti u regularnost ovakvog natjecanja.

Foto: Screenshot/Hns