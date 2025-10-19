Evo kako su odigrali sljedeći suparnici Dinama i Rijeke

Idući suparnik zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi Malmo, ostvario je pobjedu u švedskom prvenstvu, dok je praška Sparta koju čega dvoboj protiv Rijeke u Konferencijskoj ligi, remizirala. Malmo je u susretu 27. kola švedskog prvenstva na gostovanju pobijedio Norrkoping sa 2-0. Golove su zabili Emanuel Ekong u 34. minuti, te Hugo Bolin u 82. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaprešić i Zaprešić Boysi slave rođendan

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Malmo je trenutačno četvrti u švedskom prvenstvu sa 45 bodova, čak 18 manje od vodećeg Mjallbyja. Na ljestvici Europske lige švedski klub je posljednji s dva poraza i razlikom golova 1-5. Tako da je susret između Malmoa i Dinama susret najgore i najbolje momčadi Europske lige. Utakmica između Malmoa i Dinama na rasporedu je u četvrtak, 23. listopada u Švedskoj u 21 sat. U četvrtak igra i Rijeka koja će na Rujevici ugostiti prašku Spartu od 18 sati i 45 minuta.

Praški sastav je u susretu 12. kola nacionalnog prvenstva odigrao 0-0 na gostovanju kod ekipe Slovačko. Sparta vodi u češkom prvenstvu sa 27 bodova, bod više od gradskog suparnika Slavije. U Konferencijskoj ligi Sparta je u prvom kolu pobijedila Shamrock Rovers sa 4-1.

POGLEDAJTE VIDEO: Mještani muku muče s divljim svinjama na hrvatskom otoku: Ulaze u dvorišta i plaše turiste