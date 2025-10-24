Psiholog otkrio kako otkriti da je dijete možda žrtva pedofila, obratite pozornost na ove detalje

MUČAN SLUČAJ IZ HRVATSKE /

Razbijena je masovna pedofilska mreža, a međunarodna je akcija otkrila da ju je vodio Hrvat. Riječ je o 29-godišnjaku koji je seksualno zlostavljao dijete, to snimao i poslije dijelio u grupi s više od 250 članova iz cijelog svijeta.

Kako ima onih koji možda i u ovim trenucima trebaju pomoć ili ih zanima kako zaštititi svoju djecu i prepoznati opasnosti – za savjet smo upitali i psihijatra koji se ovom problematikom bavi.

Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut, savjetuje: "Ako vidimo da se naše dijete odjednom počelo ponašati drugačije nego što je to bilo ranije, na primjer, da s nama više o nekim stvarima ne razgovara ili ako nam je dijete prije vrlo rado dalo da pogledamo poruke ili nešto što gleda, a sad odjednom to počinje skrivati – to može biti znak da se nešto zbiva. Naravno, mogu biti i drugi razlozi iza toga."