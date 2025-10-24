Tomašević srušio koncert Thompsonu zbog ZDS-a, evo što će biti s drugim gradovima

Sprema se Thompson 27. prosinca na novi koncert u Zagrebu. No, u Areni pjevati dva dana zaredom - neće.

A hoće li u nekim drugim terminima? Grad Zagreb ima uvjet.

"Koncert 28. prosinca se neće dogoditi u Areni Zagreb. Ukoliko na koncertu 27. prosinca bude korišten taj ustaški pozdrav neće biti novih Thompsonovih koncerata kojima upravljaju bilo gradska poduzeća bilo gradske ustanove u Zagrebu", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Tom je odlukom iznenađen ministar unutarnjih poslova Davor Božinović: "Znam samo da je potpisao ugovor s gospodinom Thompsonom i njegovim timom kojim je odredio prostor Hipodroma za taj koncert. Na taj koncert je došlo 500 tisuća ljudi. Nisam primijetio da se žalio na svoju odluku."

'Policija nije spriječila pjevanje Jure i Bobana'

Ona je, kaže Tomašević, donesena u dobroj vjeri, no požalili su nakon ovih prizora: "Moram podsjetiti da je uoči koncerta na Hipodromu bilo pjevanja ustaških pjesama poput Jure i Bobana u centru grada koje policije nije pokušala spriječiti, a po gradu i na koncertu je bilo pojedinaca koji su nosili ustaško znakovlje."

Thomsponov menadžment na odluku Grada bez komentara.

"Takvi ultimatumi imaju mi smisla jer cijeli skup koji se dogodio ovo ljeto je bio kakav je bio. Tak da, mislim da mi je to OK", rekla je Karmela, a Tin pak poručuje: "Nemam neko mišljenje, meni je tako svejedno, taj dan ionako radim."

Dvoransku turneju Thompson započinje 21. studenog u Osijeku, 7. i 8. prosinca slijede koncerti u Varaždinu, 12. i vjerojatno 13. prosinca bit će u Zadru, a 27. prosinca održat će se u Zagrebu.

Koncerti u Zadru i Varaždinu

I taj se koncert, ističe Tomašević, ne može otkazati jer je ugovor potpisan još u ožujku. Bez obzira na odluku Zagreba, u Zadru i u Varaždinu oba koncerta će se održati, potvrđuju nam gradonačelnici.

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj kaže: "Iako se ja svjetonazorski slažem s gospodinom Tomaševićem da pozdravu 'Za dom spremni' nije mjesto u javnom prostoru, ja sam legalista i pridržavat ću se ugovora koje smo potpisali. Nisam glazbena policija da određujem tko će što pjevati u gradu Varaždinu."

A tko će pjevati u prostorima Grada Zagreba - uskoro će biti jasno propisano. Donijet će se pravila, poručuje Tomašević, baš kao što je UEFA to učinila za sportska natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO Thompson šuti, obrana Danke Derifaj ne odustaje. Sloković: 'Stanje u DORH-u je redovno...'