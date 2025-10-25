Holding zapošljava Filipince grobare, a plaća? 1500 eura! No, Matija tvrdi: 'Jedva 1200'

Na jednom od zagrebačkih groblja susrećemo šestoricu vrijednih grobara. Pada kiša, ali oni neumorno vraćaju zemlju u grobnicu nakon sprovoda. Najstariji od grobara s lopatom u ruci dobacuje: "I po kiši i po snijegu - 'ko te pita".

I kad završe s poslom, ostaje im tuga - koju nose kući.

Mladi grobar Matija nam govori kako se emocije s vremenom nakupljaju: "Znaju dečki i odlaziti na bolovanja i svakakve stvari, ali to se dešava na ovom poslu jer je prezahtjevan i malo je ljudi. Radimo sve živo. Ne samo grobarski posao nego i vrtlarski, smetlarski, ekshumiramo".

Uskoro će tako biti i sedmorici Filipinaca koji dolaze raditi na zagrebačka groblja. I to, kako najavljuju iz Zagrebačkog Holdinga - za plaću koja može ići do 1500 eura neto, ovisno o koeficijentima i drugim uvjetima. Grobari začuđeni.

Matija tvrdi - i nakon svih dodataka, plaće jedva da idu do 1200 eura: "Ja nemam ništa protiv da dođu strani radnici, ali zašto se prvo ne pobrinemo za svoje ljude", pita se Matija.

Nisu se javljali Hrvati

Iz Holdinga pojašnjavaju, bili su primorani zaposliti strance nakon niza neuspješnih natječaja na koje se hrvatski građani nisu javljali.

Glasnogovornica Zagrebačkog holdinga Dubravka Grubišić pojašnjava: "Na ta mjesta nećemo primiti svakoga tko nam se javi nego mi moramo biti sigurni da su to osobe koje će taj posao moći raditi s dovoljnom dozom odgovornosti i brige prema pokojnicima".

Bit će to prvi strani radnici u zagrebačkim službama, koje zapošljavaju više od sedam i pol tisuća ljudi. Sa sedmoricom Filipinaca grobara već je sve dogovoreno, čeka se na radne dozvole iz MUP-a.

Stranci asfalteri?

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec potvrđuje da se razmišlja o zapošljavanju stranih radnika i na mjesto asfaltera zbog otežanog zapošljavanja.

No, sindikati su nezadovoljni jer kažu, za uvođenje strane radne snage na mjesto grobara i asfaltera doznaju tek iz medija. Sindikalna povjernica Sindikata komunalnih djelatnosti (SKPH) za Grad Zagreb ističe da su davno skrenuli pažnju poslodavcu da će biti problem zapošljavanja zbog niskih plaća: "Radno mjesto grobara je stalno podložno smanjenju radnih mjesta, smanjenju radne snage, na njih pada svakim danom sve više radnih obveza".

Ali nije sve tako crno. grobar Matija s početka priče kaže: "Kolege. Jedino oni te drže ovdje. To što se znamo zezati međusobno na ovakvom poslu i kad je teško".

A uskoro će im se pridružiti i nove kolege - s Filipina.