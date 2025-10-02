'Da je skupo - skupo je, ali grobove ćemo okititi', evo kako stojimo s cijenama cvijeća

BLIŽE SE SVI SVETI /

Da je život u Hrvatskoj posljednjih godina sve skuplji, građani dobro znaju. Cvijeće je mnogima postalo luksuz, ali pred blagdan Svih Svetih i Dušni dan spremni su izdvojiti i koji euro više. Osim svježine, tada se, kažu, gleda i cijena koja tada prigodno raste.

„Pazite kad se radi o jednom simboličnom danu, onda ćemo to pregoriti, razumijete. Mi smo takav narod. Da je skupo, skupo je, ali da ćemo okititi naše grobove - okitit ćemo“, kaže Vinka iz Splita.

S njom se slaže i Snježana: „Krizanteme će sigurno biti 5 eura, ispod 5 eura neće biti. Ali ne može ići s jednom krizantemom na groblje, tako da mislim da će biti malo astronomske, šta se kaže.“

Prodavači cvijeća ne sumnjaju da će cijene do blagdana porasti. „Općenito, otkad je euro, mislim da su cijene cvijeća išle 100 posto gore. Ako smo ovo plaćali 25 kuna, a sad je 7 eura, je li to sto posto gore? Je. Kad su prigode, onda se dižu cijene, dižu proizvođači, uvoznici, moramo i mi obrtnici isto tako“, govori vlasnica cvjećarnice Darinka Tomić.

Dok troškovi rastu, dio proizvođača ipak ne planira dizati cijene. Krizanteme u lončanicama, najtraženije u ovo doba godine, kod nekih će stajati jednako kao i lani. „Ima većih i manjih pa su u rasponu od 10, 12 eura do 15 eura. Je li to skuplje nego prošle godine? Otprilike na nivou prošle godine“, objašnjava Željko Kapetanović, vlasnik OPG-a iz Kaštel Starog.

U plastenicima u Dalmaciji tek su pupoljci, no ponuda će biti bogata već za dva tjedna. „Počet ću prodavat 17.10., ako sve bude u redu. Meni to odgovara jer imam vlastite proizvode koje mi je cilj prodati što bolje i više, da ne moram dati na veliko jer mi je to puno manja cijena“, kaže Tatija Glavina, vlasnica OPG-a iz Splita. Više u prilogu Dragane Eterović.