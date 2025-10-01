Hrvati po radnim satima u vrhu Europe: Biste li prosvjedovali, da kao Grci radite 13 sati?
Grčku je paralizirao veliki štrajk zbog vladinog prijedloga da se radni dan produlji na čak 13 sati dnevno. Dok Vlada tvrdi kako je riječ o pokušaju reguliranja prekovremenog rada i uvođenja reda, bijesni građani poručuju da ne žele povratak u „vrijeme ropstva“.
"U javnosti prevladava naravno negativno mišljenje jer se mnogi boje da će se uvijek naći način da se ovaj zakon zaobiđe i da ih pretvara u jednu vrstu modernih robova", ispričala je Hrvatica Danielle Rudić koja živi i radi u Ateni. Ideja o 13-satnom radnom danu najviše bi pogodila turističke djelatnike, sektor o kojem Grčka, baš kao i Hrvatska, snažno ovisi.
"Ustupak poslodavcima u ekonomiji koja se temelji na uslužnom sektoru i turizmu. Nema nikakvog opravdanja za to i vrlo vjerojatno neće rezultirati dobrim ishodima. Ljudi mogu produktivno raditi od osam do maksimalno deset sati", upozorava Zvonimir Galić s Katedre za psihologiju rada Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Podaci pokazuju da Grci već sada rade najviše u Europskoj uniji, gotovo 40 sati tjedno. Slijede Bugari, Poljaci i Rumunji, dok najmanje rade Nizozemci sa samo 32 sata tjedno. Hrvati su također u samom vrhu s gotovo 38 sati rada.
Na ulicama Zagreba pitali smo građane kako bi reagirali da se slično uvede i kod nas. "Zašto bi 13 sati itko htio raditi? To je stvarno puno, nismo u srednjem vijeku", kaže Tonka iz Zagreba. "Nisam baš osoba koja bi se pobunila, ali…", dodaje Ema.
Stručnjaci upozoravaju na posljedice
Statistike pokazuju da zemlje u kojima se radi više, poput Hrvatske, Grčke ili Srbije, ne ostvaruju nužno bolje ekonomske rezultate od zemalja s kraćim radnim vremenom.
"Omogućavati da se radi više, a zapostavljati da radnik s time možda neće biti zadovoljan, da će to imati loše učinke na njegovo zdravstveno stanje i mogućnost da postane invalid rada – to su sve stvari koje treba uzimati u obzir", naglašava Viktor Gotovac s Katedre za radno i socijalno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta.
Slične mjere već su pale u Francuskoj, gdje je pokušaj ukidanja dva državna praznika izazvao masovne prosvjede i ostavku premijera. Belgija, Švedska i Njemačka krenule su pak u suprotnom smjeru – testirajući četverodnevni radni tjedan, uz povećanje produktivnosti i zadovoljstva zaposlenika.
"Radi se o tome da su kohorte koje izlaze s tržišta rada puno veće od onih koje ulaze. Sve zemlje zbog demografije bilježe manjak radne snage i Vlade traže načine da to kompenziraju", pojašnjava profesor Galić.
Grčka je, međutim, na ulice izvela tisuće radnika. A kad štrajk počne - ne radi nitko.