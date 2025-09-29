Počinje velika čistka, giganti otpuštaju: Jedan dijeli 4000, a drugi čak 13 tisuća otkaza
Lufthansa planira do 2030. ukinuti oko 4.000 radnih mjesta. Prema podacima koncerna, to će se ponajprije odnositi na administraciju, a ne na „operativne uloge“. Prije toga je i Koncern Bosch najavio velike rezove
Njemačka industrija je i dalje, kako se to u stručnim krugovima kaže, "pod pritiskom". Nakon nedavne najave koncerna Bosch o masovnim otpuštanjima, sada se sa sličnim vijestima javio i koncern Lufthansa. Kako je uprava koncerna u ponedjeljak objavila, do 2030. se planira ukidanje oko 4.000 radnih mjesta, piše Deutsche Welle.
Fokus smanjenja broja radnih mjesta će, prema riječima tvrtke, ležati na administraciji, a ne na „operativnim poslovima“. Administrativni procesi bi trebali biti digitalizirani, automatizirani i objedinjeni. Time je koncern precizirao i potvrdio nagađanja koja su se pojavila u javnosti već prošlog tjedna.
Osim toga, biti će formulirani ambiciozniji srednjoročni financijski ciljevi - dakle planira se veće zarada. Najveća europska zrakoplovna kompanija, koja je ima 103.000 zaposlenih, u budućnosti želi ostvarivati operativnu dobit od osam do deset posto prihoda. Dosad je ciljna vrijednost iznosila osam posto.
Za tekuću godinu menadžment je optimističan: operativna dobit prije izvanrednih stavki trebala bi, kako je planirano, znatno nadmašiti prošlogodišnji iznos od 1,6 milijardi eura.
Centralizirano upravljanje
Kako bi se ostvario planirani porast prihoda, različite zrakoplovne kompanije koje su dio koncerna trebale bi biti snažnije objedinjene i centralno vođene. Uz središnji brend Lufthansa, koji se nalazi u izvjesnim teškoćama, u sastavu kompanije su još i Swiss, Austrian, Brussels Airlines, a Lufthansa je i manjinski vlasnik talijanske Ita-e.
Lufthansina kompanija kćer za jeftine letove, Eurowings, također će biti ojačan, kao i odjeli za logistiku te za servis i održavanja aviona. Plan je i povećana aktivnost koncerna u području ratnog zrakoplovstva odnosno obrane.
Cilj svih mjera jest da se koncern bolje pozicionira za budućnost i osigura i u budućnosti dobru zaradu dioničarima: oni i dalje mogu računati na dividendu u visini od 20 do 40 posto dobiti koncerna.Lufthansina kompanija kćer za jeftine lketove, Eurowings, također će biti ojačan, kao i odjeli za logistiku te za servis i održavanja aviona. Plan je i povećana aktivnost koncerna u području ratnog zrakoplovstva odnosno obrane.
Cilj svih mjera jest da se koncern bolje pozicionira za budućnost i osigura i u budućnosti dobru zaradu dioničarima: oni i dalje mogu računati na dividendu u visini od 20 do 40 posto dobiti koncerna.
Hoće li uslijediti novi štrajk pilota?
Menadžment se, međutim, najprije mora pozabaviti i prijetećim štrajkom pilota. U utorak završava referendum sindikata pilota Vereinigung Cockpit (VC).
On je pozvao svoje članove u matičnoj tvrtki Lufthansa i teretnoj podružnici Lufthansa Cargo da odluče o industrijskoj akciji. Sporna točka su mirovine iz radnog odnosa. Lufthansa je zahtjeve odbacila kao neizvedive zbog troškova.
Bosch ukida 13.000 radnih mjesta u Njemačkoj
Krajem prošlog tjedna je najveći svjetski dobavljač autodijelova Bosch iz Gerlingena kod Stuttgarta objavio da planira u svojim njemačkim pogonima ukinuti oko 13.000 radnih mjesta više od onoga što je već ranije bilo najavljivano. Zajedno s već ranije najavljenim rezovima, do kraja 2030. godine nestat će oko 22.000 radnih mjesta.
U posljednjim mjesecima kompanija je više puta signalizirala da postoje značajni viškovi radne snage, osobito u segmentima vezanim uz proizvodnju dijelova za aute s motorima s unutarnjim sagorijevanjem. Kako automobilska industrija sve brže prelazi na električna vozila, potražnja za određenim vrstama dijelova i tehnologija pada. Posljedica je da se u nekim segmentima proizvodnje smanjuje potreba za radnicima, dok istodobno raste potražnja za stručnjacima iz područja baterijskih sustava, softverskih rješenja i energetske učinkovitosti.
Bosch zapošljava više od 400.000 ljudi širom svijeta, od čega znatan dio u Njemačkoj. Upravo će njemački pogoni, osobito oni povezani s proizvodnjom motora i klasičnih automobilskih komponenti, biti najviše pogođene rezovima.
Tvrtka pritom naglašava da je cilj izbjeći masovne otkaze te da se preferiraju prijevremeni odlasci u mirovinu, prekvalifikacije i interni transferi zaposlenika. Unatoč tome, radnici i sindikati izražavaju zabrinutost zbog moguće nesigurnosti radnih mjesta i dugoročnih posljedica za lokalne zajednice.
POGLEDAJTE VIDEO: Njemačka puni rezerve hranom, Francuzi spremni za ranjenike: Trebamo li se pripremati za rat?