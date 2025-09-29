Počinje velika čistka, giganti otpuštaju: Jedan dijeli 4000, a drugi čak 13 tisuća otkaza

Njemačka industrija je i dalje, kako se to u stručnim krugovima kaže, "pod pritiskom". Nakon nedavne najave koncerna Bosch o masovnim otpuštanjima, sada se sa sličnim vijestima javio i koncern Lufthansa. Kako je uprava koncerna u ponedjeljak objavila, do 2030. se planira ukidanje oko 4.000 radnih mjesta, piše Deutsche Welle.

Fokus smanjenja broja radnih mjesta će, prema riječima tvrtke, ležati na administraciji, a ne na „operativnim poslovima“. Administrativni procesi bi trebali biti digitalizirani, automatizirani i objedinjeni. Time je koncern precizirao i potvrdio nagađanja koja su se pojavila u javnosti već prošlog tjedna.

Osim toga, biti će formulirani ambiciozniji srednjoročni financijski ciljevi - dakle planira se veće zarada. Najveća europska zrakoplovna kompanija, koja je ima 103.000 zaposlenih, u budućnosti želi ostvarivati operativnu dobit od osam do deset posto prihoda. Dosad je ciljna vrijednost iznosila osam posto.

Za tekuću godinu menadžment je optimističan: operativna dobit prije izvanrednih stavki trebala bi, kako je planirano, znatno nadmašiti prošlogodišnji iznos od 1,6 milijardi eura.

Foto: Profimedia

Centralizirano upravljanje

Kako bi se ostvario planirani porast prihoda, različite zrakoplovne kompanije koje su dio koncerna trebale bi biti snažnije objedinjene i centralno vođene. Uz središnji brend Lufthansa, koji se nalazi u izvjesnim teškoćama, u sastavu kompanije su još i Swiss, Austrian, Brussels Airlines, a Lufthansa je i manjinski vlasnik talijanske Ita-e.

Lufthansina kompanija kćer za jeftine letove, Eurowings, također će biti ojačan, kao i odjeli za logistiku te za servis i održavanja aviona. Plan je i povećana aktivnost koncerna u području ratnog zrakoplovstva odnosno obrane.

Cilj svih mjera jest da se koncern bolje pozicionira za budućnost i osigura i u budućnosti dobru zaradu dioničarima: oni i dalje mogu računati na dividendu u visini od 20 do 40 posto dobiti koncerna.

Cilj svih mjera jest da se koncern bolje pozicionira za budućnost i osigura i u budućnosti dobru zaradu dioničarima: oni i dalje mogu računati na dividendu u visini od 20 do 40 posto dobiti koncerna.

Hoće li uslijediti novi štrajk pilota?

Menadžment se, međutim, najprije mora pozabaviti i prijetećim štrajkom pilota. U utorak završava referendum sindikata pilota Vereinigung Cockpit (VC).

On je pozvao svoje članove u matičnoj tvrtki Lufthansa i teretnoj podružnici Lufthansa Cargo da odluče o industrijskoj akciji. Sporna točka su mirovine iz radnog odnosa. Lufthansa je zahtjeve odbacila kao neizvedive zbog troškova.

Bosch ukida 13.000 radnih mjesta u Njemačkoj

Krajem prošlog tjedna je najveći svjetski dobavljač autodijelova Bosch iz Gerlingena kod Stuttgarta objavio da planira u svojim njemačkim pogonima ukinuti oko 13.000 radnih mjesta više od onoga što je već ranije bilo najavljivano. Zajedno s već ranije najavljenim rezovima, do kraja 2030. godine nestat će oko 22.000 radnih mjesta.

U posljednjim mjesecima kompanija je više puta signalizirala da postoje značajni viškovi radne snage, osobito u segmentima vezanim uz proizvodnju dijelova za aute s motorima s unutarnjim sagorijevanjem. Kako automobilska industrija sve brže prelazi na električna vozila, potražnja za određenim vrstama dijelova i tehnologija pada. Posljedica je da se u nekim segmentima proizvodnje smanjuje potreba za radnicima, dok istodobno raste potražnja za stručnjacima iz područja baterijskih sustava, softverskih rješenja i energetske učinkovitosti.

Bosch zapošljava više od 400.000 ljudi širom svijeta, od čega znatan dio u Njemačkoj. Upravo će njemački pogoni, osobito oni povezani s proizvodnjom motora i klasičnih automobilskih komponenti, biti najviše pogođene rezovima.

Tvrtka pritom naglašava da je cilj izbjeći masovne otkaze te da se preferiraju prijevremeni odlasci u mirovinu, prekvalifikacije i interni transferi zaposlenika. Unatoč tome, radnici i sindikati izražavaju zabrinutost zbog moguće nesigurnosti radnih mjesta i dugoročnih posljedica za lokalne zajednice.

