Prijeti im mračan scenarij, stručnjak najavio gubitak 100.000 radnih mjesta: 'Kao rušenje domina'

Nakon vijesti da dostavljač automobilske opreme Bosch ukida 13 tisuća radnih mjesta u Njemačkoj, automobilski stručnjak Ferdinand Dudenhöffer istaknuo je da očekuje daljnji gubitak čak 100 tisuća radnih mjesta kod dobavljača u automobilskoj industriji.

"Nakon proizvođača automobila dolaze veliki dobavljači. Industriji prijeti gubitak radnih mjesta poput rušenja domina", kazao je stručnjak, a prenio Fenix u nedjelju.

'Ne mogu se isključiti bankroti'

Dudenhöffer smatra da će pogođeni biti srednji i mali dobavljači, kao i tvrtke strojogradnje: "Do 2030. očekujemo gubitak oko 100.000 radnih mjesta u cijelom sektoru dobavljača. Ne mogu se isključiti bankroti među malim i srednjim dobavljačima".

Prema njegovim izračunima, u Njemačkoj je 2019. godine kod proizvođača automobila i dobavljača bilo zaposleno 834.000 ljudi. Usporedbe radi, u kolovozu ove godine bilo ih je 720.000 - riječ je o gubitku od 114.000 radnih mjesta, odnosno padu od 14 posto.

"Njemačka je preskupa i nekonkurentna. Potrošili smo svoj prosperitet", smatra Dudenhöffer.

