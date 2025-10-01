Kolika bi nam trebala biti plaća? Stručnjaci izračunali, a do nje možemo na jedan način

DOSTOJANSTVEN ŽIVOT /

Ako iz trgovine izlazite s jednom vrećicom koja košta 50 eura, ako ručak košta najmanje 15, a kilogram mahuna 7 eura. ako vam je račun za plin 50 eura, a nove zimske gume 300. Ako ste za svoje dijete za početak nastave izdvojili minimalno 100, i ako se na svadbu više ne može s manje od 200 u kuverti: recite kolika bi trebala biti mjesečna plaća da bi ljudi u Hrvatskoj mogli normalno živjeti? Zemlji francuskih cijena i rumunjskih plaća, trebaju makar španjolske plaće. Dakle plaća bi trebala biti 2000 eura. Misle tako i sindikalisti i ekonomski stručnjaci. Više pogledajte u prilogu