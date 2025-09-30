Osječka žila kucavica u prometu nakon mjeseci radova: Gradonačelnik o propustima i krivcima

'NAPOKON ĆE PRODISATI' /

Jedna od najduljih i najprometnijih osječkih ulica večeras se i konačno otvara za promet. Štrosmajerova ulica mjesecima je bila zatvorena, a izvodili su se radovi na sanaciji tramvajske pruge i asfaltiranje. Ulica je već prije puštena u promet, ali su radovi krenuli ponovno, zbog nekvalitetne obnove - pa je gradonačelnik Radić kritizirao izvođače - koji su danas bez komentara.

Razgovarali smo s gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem

Mogu li Osječani sada biti mirni, je li to sada to?

Štrosmajerova će napokon prodisati, dobit ćemo napokon jednu protočnost. Od 5 ujutro kreću tramvaji koji će voziti prema Knižićevoj ulici. Moram reći da sam prvi gradonačelnik Osijeka koji je tražio da se ponove radovi od strane izvođača o njihovom trošku. Naime, ovaj projekt je loše projektiran, a projektiran je prije mog mandata. Onog trenutka kad su radovi izvedeni, vidio sam određene propuste i tražio sam od izvođača radova da ponove radove o svom trošku. Tražiti ponavljanje radova nije nimalo popularno, ni ugodno, ali meni je Osijek na prvom mjestu i građani to jako dobro znaju i dokle god sam ja gradonačelnik Osijeka niti jedan izvođač, koncesionar ili bilo tko treći neće se izvući na način da loše napravi radove, a da greške za to kasnije plaćaju građani grada Osijeka.

Kakva je bila reakcija kada ste ukazali na ispucali asfalt i rupe koje su se pojavile. Kako su reagirali izvođači?

Znate da od prvog trenutka komuniciran transparentno. Radili smo i tiskovne konferencije oko toga, sudski vještak je to ustanovio i tražio je i nadzor da se uklone određeni nedostaci. Nakon određenog vremena izvođač je pristao na to da se u potpunosti izvedu radovi. Govorimo o tvrtki Swietelsky koja potpuno preuzima odgovornost.

S obzirom na to da je projekt rađen po žutom fidihu - njihova odgovornost je i projektiranje i izvođenje radova. A ovdje su nastale pogreške i prilikom projektiranja i prilikom izvođenja radova to je nedopustivo i katastrofalno i mene kao gradonačelnika. ali i kao građanina neumorno iscrpljuje ova situacija ponavljanja radova po drugi puta. Ali drugih opcija nisam imao na raspolaganju osim stati iza svojih građana i tražiti od izvođača da se ponove radovi o njihovom trošku.

Još bi dodao da ja ne mogu odgovarati za nečije grijehe iz prošlosti, ali mogu odgovarati za budućnost svoga grada a to znači da ću kad god je i gdje god je potrebno zastupati interese svoga grada

Dodatno smo i zazelenili ulicu, nova stabla, novi zeleni otoci i vrlo brzo u budućnosti ova ulica će postati zelena avenija