Šeparović otkriva što se krije iza imenovanja nove sutkinje: 'To su uvredljive teze!'

Predsjednik Ustavnog suda u odlasku dao je intervju za RTL Danas. Evo što je rekao o odlasku dijela sudaca sa sjednice, kao i o novoizabranoj zamjenici iz kvote koju je Saboru predložila opozicija

Naime, što se tiče zamjenice neslužbeno se moglo čuti da se ona oko svog imenovanja dogovarala izravno s njim. Ima li tu nekih pretrčavanja na vidiku, pitali smo Miroslava Šeparovića.

"To je uvredljivo i za profesoricu i za mene. Nema govora o nikakvog pretrčavanju niti je to itko tražio, niti je ona obećala, niti će obećati niti će ona promijeniti svj svjetonazor...dapače. Ona je jedna normalna uključiva osoba i očekujem da će s novim predsjednikom jako dobro voditi sud. To su uvredljive teze koje se proturaju..Na nju su dosada vršili pritisak i unutar i van suda. O tome neću nagovoriti, možda će ona jednog dana nešto više o tome htjeti reći. Vršili su pritisak da ne pristane. Što je po meni pokušaj destrukcije suda. Neću reći tko je vršio pritisa"

Kako komentira korištenje pozdrava "Za dom spremni" u Saboru ali i buran odnos s predsjednikom Milanovićem? Cijeli intervju s Miroslavom Šeparovićem pogledajte u RTL-u Danas u 19 sati.