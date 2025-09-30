Hoće li Trumpov plan stvarno završiti rat? 'Jedino oni mogu utjecati na to. To je nepobitna istina'

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu dogovorili su se oko plana za okončanje rata u Gazi, dok Hamas mirovni plan još razmatra.

Plan u 20 točaka uključuje vraćanje svih izraelskih talaca u zamjenu za stotine palestinskih zatvorenika. Gaza bi bila de-militarizirana, Hamas razoružan i ne bi imao nikakvu političku ulogu. Izraelska vojska bi se povukla uz zabranu anektiranja teritorija.

Pojasom Gaze bi upravljala palestinska prijelazna vlada, ali pod nadzorom međunarodnih tijela. Zato bi se osnovalo mirovno vijeće, a u njemu bi mogao biti bivši britanski premijer Tony Blair. Trump je obećao da će Izraelu dati punu potporu za sve, ako Hamas ne prihvati njegov plan.

Vaši odgovori

U našoj rubrici Pitali smo vas: Vjerujete li da će Trumpov plan završiti rat u Gazi

Osman Osmanović piše: Realno gledajući, jedino SAD može utjecati na to da se okonča rat u Gazi, kao i rat u Ukrajini. Njihova vojna moć to pokazuje i što god mi mislili, to je nepobitna istina".

"Ako bi se to ostvarilo, bila bi zaista velika stvar u korist Palestine", smatra Zdravka Jeić.

Da su sve ovo "priče za malu djecu", zaključuje Kristina Kukuric, a slaže se i Marijan Fresl: "Ništa od toga".

Skeptična je i Julijana Matković. "Trumpov plan? Amerika je do sada započela i započinjala sve ratove i da će oni napraviti nešto dobro? Malo morgen", uvjerena je.

Ramo Halili zaključuje: "Realno ne jer se Izraelci neće zaustaviti, ali uz blagoslov Amerikanaca započeli su etničko čišćenje, i jedino Amerika to može u svakom trenutku zaustaviti".