Geopolitički stručnjak detaljno secirao Trumpov plan: 'Znate li što je najtragičnije?'

U video izjavi objavljenoj na njegovom Telegram kanalu, govoreći o posjetu SAD-u, Benjamin Netanyahu rekao je da će izraelska vojska (IDF) "ostati na većini teritorija" pojasa Gaze kao dio plana sastavljenog s Donaldom Trumpom, te da Izrael "ni u kojem slučaju" nije pristao na palestinsku državu.

"To je bio povijesni posjet. Umjesto da nas Hamas dovede do izolacije, mi smo okrenuli situaciju i izolirali Hamas. Sada čitav svijet, uključujući arapski i muslimanski svijet, vrši pritisak na Hamas da prihvati uvjete koje smo postavili zajedno s predsjednikom Trumpom: da oslobode sve naše otete — i žive i mrtve — dok IDF ostaje na većini teritorija", rekao je Netanyhu.

Na pitanje je li tijekom posjete pristao na palestinsku državu, Netanyahu je rekao:

"Apsolutno ne, i to nije zapisano ni u sporazumu. Ali jedno smo rekli: čvrsto se protivimo palestinskoj državi. Predsjednik Trump je to također rekao; rekao je da razumije naš stav. Također je na UN‑u izjavio da bi takav potez bio ogromna nagrada teroru i opasnost za državu Izrael. I naravno, mi se tome nećemo složiti."

Liječenje posljedice, ali ne i uzroka

Novi mirovni plan za Gazu, koji je predstavila administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, korak je naprijed u zaustavljanju tragedije, ali ne nudi trajno rješenje, već stvara svojevrsni "Daytonski sporazum" za Bliski istok, smatra geopolitički stručnjak Denis Avdagić.

Avdagić upozorava da se golem diplomatski napor ulaže u "rješenje koje ne liječi uzrok, već samo posljedice sukoba", dok ključno pitanje palestinske države ostaje neriješeno.

Najnoviji plan za Gazu, koji je dobio i potvrdu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da u njemu "nema nikakvog govora o dvije države", izazvao je brojne reakcije. Geopolitički stručnjak Denis Avdagić smatra kako je upravo izostanak rješenja s dvije države ono što je najtragičnije u cijeloj priči.

"Zapravo, ovo je kad imate taj napor da napravite jedan ovakav sveobuhvatan dokument, a da to ne ide trajnom rješenju. Ovo izgleda kao nekakva verzija Daytonskog mirovnog ugovora," ističe Avdagić, povlačeći paralelu s Bosnom i Hercegovinom. On podsjeća kako je Daytonski sporazum donio mir, ali ne i funkcionalnu državu, ostavljajući probleme koji traju desetljećima.

"To je liječenje rana, ali ne liječenje bolesti. Ne liječi se rak od kojeg regija boluje," slikovito opisuje Avdagić, dodajući kako svako parcijalno rješenje koje međunarodna zajednica donese, umjesto cjelovitog, ostavlja problem neriješenim za budućnost. Kao pozitivne primjere navodi mirnu reintegraciju u Hrvatskoj, gdje su postavljeni jasni rokovi i ciljevi, što je rezultiralo potpunim i trajnim rješenjem.

Trump i Blair u glavnim ulogama

Uloga bivših, ali i sadašnjih svjetskih lidera u ovom planu posebno je zanimljiva. Kao glavni operativac spominje se sam predsjednik Donald Trump, dok se kao visoki predstavnik pojavljuje i bivši britanski premijer Tony Blair. Za Avdagića, Trumpova uključenost nije iznenađenje.

"Što nas više tu treba iznenaditi kod Trumpa?" pita se Avdagić, podsjećajući na njegove ranije, kontroverzne ideje poput "Gaza rivijere", koje su uključivale i raseljavanje stanovništva, što je protivno međunarodnom pravu. Ipak, on ističe da je bilo kakav pomak bolji od zastoja koji je obilježio prethodnu administraciju. "U vrijeme predsjednika Bidena, on nije uspio izložiti prihvatljivo rješenje. Najviše što se napravilo bio je pontonski most koji je vrlo neslavno propao," kaže Avdagić, zaključujući da je u tom kontekstu novi plan "apsolutno korak naprijed" jer zaustavlja tragediju na terenu.

Plan predviđa i eliminaciju Hamasa, za što Avdagić smatra da će biti potreban ogroman diplomatski napor. "Ako vođe koje se nalaze u Kataru ne žele pristati, onda im treba reći: 'Ovdje više niste dobrodošli, idite u Afganistan'. Ali za to treba napraviti određeni diplomatski napor," pojašnjava.

Interesi Izraela i uloga arapskih zemalja

Avdagić nudi i dublji uvid u moguće kalkulacije Izraela. Prema njegovom mišljenju, Izrael ima znatno veće aspiracije prema Zapadnoj obali nego prema razorenom Pojasu Gaze.

"Ne možemo govoriti o jednakoj politici ove izraelske Vlade prema Gazi i prema Zapadnoj obali," napominje. "Možda bi dobar dio izraelske političke scene rekao: 'U redu, Gaza neka bude država u krajnjoj liniji, ali onda ćemo mi anektirati Zapadnu obalu'. To je prilično velika razlika."

S druge strane, arapske zemlje pokazuju jasan interes za stabilizaciju situacije. "Koliko ja čujem, oni su zainteresirani i participirati u tim međunarodnim stabilizacijskim snagama, i u upravljanju, i u obnovi. To znači da jesu zainteresirani," kaže Avdagić. Ipak, naglašava kako preuzimanje palestinskog stanovništva nikada nije bila opcija. Interes arapskih država leži u zaustavljanju sukoba i otvaranju puta za povratak "abrahamskim sporazumima" i međusobnim priznanjima.

Obnova Gaze: Od ruševina do turizma?

Plan predviđa i sveobuhvatnu obnovu Gaze, a spominje se čak i turizam kao jedna od budućih gospodarskih grana. "Ako se ide u neku veliku, sveobuhvatnu obnovu, očigledno je da se promišlja unaprijed. Ljudi će sutra trebati od nečega živjeti," smatra Avdagić.

Ono što je ključno u novom prijedlogu, za razliku od ranijih ideja o 'Gaza rivijeri', jest da se ne predviđa trajno raseljavanje. "Ovdje se kaže: nitko ne mora otići, ali ako ode, može se vratiti. To je izuzetno bitno," ističe.

Ipak, Avdagić na kraju izražava žaljenje što se prilika za povijesni dogovor možda propušta. "Ovo je sve jedan put koji je prilično velik. Onda je šteta ne odraditi zadnju dionicu i završiti to za sva vremena," zaključuje. Rješavanje palestinskog pitanja, koje traje desetljećima, bila bi "velika stvar za čovječanstvo", a upravo sada, usred najveće krize, možda je i najbolja prilika za to. Prilika koja, čini se, ovim planom neće biti u potpunosti iskorištena.

