Trumpov je predstavio plan za Gazu: Vjerujete li da će on završiti rat?

Bijela kuća predstavila je svoj mirovni plan za Gazu. Plan od 20 točaka američka vlada objavila je samo nekoliko minuta prije nego što su Donald Trump i Benjamin Netanyahu održali zajedničku konferenciju za novinare u ponedjeljak navečer.

U planu se navodi da će, ako borbe prestanu, Gaza biti stavljena pod kontrolu prijelazne vlade na čelu s predsjednikom Trumpom i drugima, uključujući bivšeg britanskog premijera Sir Tonyja Blaira. U planu se navodi i da će Gaza "biti deradikalizirana zona bez terora koja ne predstavlja prijetnju svojim susjedima", bez uloge Hamasa u budućem upravljanju, te da će biti "ponovno razvijena za dobrobit" svog naroda. Također se navodi da nitko neće biti prisiljen napustiti Gazu te da će se povećati pomoć enklavi. Izrael neće okupirati niti anektirati Gazu, navodi se.

Preostali izraelski taoci koje drži Hamas moraju biti pušteni u roku od 72 sata, navodi se u planu. Nakon toga Izrael će pustiti palestinske zatvorenike.

Hoće li Trumpov plan završiti rat u Gazi?

Trumpov plan podržao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Hamas je u ponedjeljak navečer poručio da će prijedloge razmotriti "u dobroj vjeri". Netanyahu upozorio je da će Izrael "završiti posao" ako Hamas ne pristane na plan, rekavši da postoji "lakši i "teži način" za okončanje rata.

