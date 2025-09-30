Kviz znanja neke će dovesti do suza, a nekima donijeti veliku prednost: 'Zbog jedne greške...'

ŽIVOT NA VAGI /

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' kandidati će testirati svoje znanje, volju i izdržljivost, a sve će početi prilično bezazleno i zabavno - uz kviz znanja!

Dominik nema pojma što ih čeka, a Josipa je nagađa da bi izazov mogao imati veze s hranom. Antonija će im objasniti da se radi o kvizu znanja, u kojem će kandidati morati pokazati koliko su do sada naučili. Galla je uvjeren u svoju ekipu jer su prethodno postavili gomilu pitanja nutricionistici Martini, pa osjećaju da su jači od plavog tima.

Ulog će biti značajan – pobjednički tim moći će osvojiti rastuću prednost koja na vaganju može donijeti i do pet kilograma razlike. Tjedan iskušenja, međutim, tu ne završava. Antonija će im dati težak izbor – birati između posljednjeg treninga prije vaganja ili vikenda izvan kuće uz pismo svojih obitelji. Svaki kandidat moći će odlučiti za sebe.

Koliko su kandidati doista slušali nutricionisticu te hoće li im rezultat biti važniji od emocija - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!