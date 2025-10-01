Charlie Sheen ponovno šokirao izjavom: 'Spavao sam s 47 tisuća žena'

Charlie Sheen (60), nekada najplaćeniji glumac u povijesti televizije, ponovno je izazvao pažnju javnosti nakon gostovanja u popularnom podcastu Impaulsive, koji vode hrvač i influencer Logan Paul (30) i Mike Majlak (40), Sheen je otkrio niz šokantnih detalja iz privatnog života.

Ispričao je kako je nevinost izgubio sa samo 15 godina, i to s prostitutkom po imenu Candy, koju je pronašao putem oglasa. Opisao ju je kao "Ann-Margret s Mastercardom" te dodao da je za njezine usluge iskoristio kreditnu karticu svog oca, slavnog glumca Martina Sheena (85).

Međutim, najveći šok u američkoj javnosti izazvala je njegova tvrdnja da je tijekom života spavao s više od 47.000 žena. To bi, prema gruboj računici, značilo da je imao odnose s prosječno tri žene dnevno tijekom svoje seksualno aktivne faze.

Na pitanje što ga je vodilo takvom načinu života, Sheen je odgovorio: "Nije to bilo tako komplicirano kako mislite. Radilo se više o tome da se prilagodim situacijama i rješavam ih kako su dolazile – jednostavno sam slijedio svoje raspoloženje. To me dovelo do rezultata koje sam tražio."

Podsjetimo, Sheen je 2015. godine javno otkrio da je HIV pozitivan. Danas tvrdi da živi u, kako kaže, "polucelibatu". Na kraju intervjua podijelio je i jedan neobičan životni savjet: "Nemojte nositi široke hlače na safariju i onda očekivati da vas neće napasti lav."

