Charlie Sheen šokirao javnost: Kartel mu nije htio prodati kokain! Razlog je još bizarniji

Američki glumac Charlie Sheen (60) u intervjuu za australski program 60 Minutes šokirao je gledatelje i voditeljicu Ameliju Adams kada je priznao da mu je meksički kartel odbio prodavati drogu jer je trošio nevjerojatne količine kokaina. Sheen je otvoreno progovorio o svojoj prošlosti i periodu kada je, kako kaže, gubio kontrolu nad vlastitim životom.

Glumac je ispričao kako je konzumirao toliko velike količine kokaina da su članovi kartela pomislili kako ga dalje preprodaje. U to vrijeme, prema njegovim riječima, znao je u jednoj seansi pušiti sedam grama kokaina. U jednom trenutku, ''opskrbljivači'' su mu poručili da je kraj i da ne mogu nastaviti isporučivati drogu jer su količine bile nerealne čak i za najteže ovisnike.

''Nikada nisu vidjeli nekoga tko je naručivao toliku količinu. Jedini drugi ljudi kojima su isporučivali tu količinu bili su preprodavači narkotika. Mislili su da preprodajem sa strane", rekao je Sheen.

Sheen posljednjih godina otvoreno govori o tom razdoblju bez uljepšavanja, naglašavajući koliko ga je uništavalo i koliko je, usprkos bogatstvu i slavi, bio nemoćan pred vlastitim porocima. Nedavno je priznao i da je imao seksualne odnose s muškarcima, a taj trenutak opisao je kao trenutak u kojem je osjetio olakšanje.

