Loše novosti o stanju Halida Bešlića: 'Potrebno je pravo čudo da bi se izvukao'

Pjevač Halid Bešlić (71) nalazi se na odjelu onkologije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Prema novim informacijama koje doznaje Republika, nažalost, njegovom oporavku nema pomaka.

"Halid je i dalje u nepromijenjenom stanju. Jako je loše, liječnici se bore za njegovo zdravlje, pa i za život. Obitelj je smanjila posjete jer ne žele da mu dolazi mnogo ljudi i da ga dodatno opterećuju. Teško je... Žao mi je što ovo kažem, ali mislim da je potrebno pravo čudo da bi se izvukao iz ove situacije. Tuga, jer riječ je o jednom dobrom čovjeku" otkrio je izvor za Republiku.

Mnogi ga posjećuju

Izvor tvrdi da su Halida u bolnici, osim njegove obitelji koja je stalno uz njega, ranije posjetili i predsjednik Bosne i Hercegovine s delegacijom.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Podsjetimo, Halidov kolega Osman Hadžić nedavno ga je posjetio i podijelio informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

"Prije dva dana sam bio kod njega, proveli smo zajedno oko dva, tri sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno se po njegovom govoru i ponašanju ne bi reklo da je bolestan. Jako je dobar, mentalno je jak. Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali se dobro nosi s tim", izjavio je Hadžić za Telegraf.

