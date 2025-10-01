OPAKA SVAĐA /

Cardi B brutalno napala Nicki Minaj: 'Tvoj brat dira djecu!'

Foto: Profimedia

Poznate reperice ponovno u sukobu

1.10.2025.
9:30
Hot.hr
Profimedia
Sukob između Cardi B (32) i Nicki Minaj (42) ponovno se rasplamsao, ovoga puta zbog optužbi oko prodaje albuma. Nicki je javno dovela u pitanje autentičnost brojki Cardiina novog albuma Am I the Drama?, što Cardi nije ostavila bez odgovora. Reperica je na društvenoj mreži X uzvratila bez dlake na jeziku.

Foto: Profimedia

"Zašto me stalno spominješ?"

Cardi B poručila je Nicki da bi, s obzirom na duljinu svoje karijere, trebala mjeriti uspjeh s izvođačima vlastite generacije. Spomenula je Rihannu, Taylor Swift i Drakea, istaknuvši da je Nicki u očitom zaostatku za njima. "Bila sam u srednjoj školi kad si ti počinjala. Zašto bi se uspoređivala sa mnom?", napisala je Cardi, dodavši i prozivke vezane uz navodne zdravstvene probleme svoje suparnice.

 

Foto: Profimedia

Udari ispod pojasa

Najveću pozornost izazvala je izjava u kojoj Cardi spominje osuđujuću presudu Nickinog brata, Jelanija Maraja (46), koji je 2020. godine osuđen na 25 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnice. Cardi nije birala riječi: "Tvoj brat dira 12-godišnjakinje", poručila je u objavi koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Show koji se nastavlja

Cardi je svoje objave zaključila u prepoznatljivom tonu, nazivajući Nicki "dosadnom" i poručivši da joj "poljubi noge". I dok je dio obožavatelja stao na stranu Cardi, drugi smatraju da je ovakva razina vrijeđanja prešla granicu.

Cardi B brutalno napala Nicki Minaj: 'Tvoj brat dira djecu!'