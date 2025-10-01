Cardi B brutalno napala Nicki Minaj: 'Tvoj brat dira djecu!'

Sukob između Cardi B (32) i Nicki Minaj (42) ponovno se rasplamsao, ovoga puta zbog optužbi oko prodaje albuma. Nicki je javno dovela u pitanje autentičnost brojki Cardiina novog albuma Am I the Drama?, što Cardi nije ostavila bez odgovora. Reperica je na društvenoj mreži X uzvratila bez dlake na jeziku.

"Zašto me stalno spominješ?"

Cardi B poručila je Nicki da bi, s obzirom na duljinu svoje karijere, trebala mjeriti uspjeh s izvođačima vlastite generacije. Spomenula je Rihannu, Taylor Swift i Drakea, istaknuvši da je Nicki u očitom zaostatku za njima. "Bila sam u srednjoj školi kad si ti počinjala. Zašto bi se uspoređivala sa mnom?", napisala je Cardi, dodavši i prozivke vezane uz navodne zdravstvene probleme svoje suparnice.

Why you keep bringing up my album?? It’s not the gag that you think it is..You been in the game like 16 years.. you need to compare yourself to YOUR peers that started around YOUR time. Rihanna, Taylor swift, Drake…those are the numbers you need to be competing wit and you can’t… — Cardi B (@iamcardib) September 30, 2025

Udari ispod pojasa

Najveću pozornost izazvala je izjava u kojoj Cardi spominje osuđujuću presudu Nickinog brata, Jelanija Maraja (46), koji je 2020. godine osuđen na 25 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnice. Cardi nije birala riječi: "Tvoj brat dira 12-godišnjakinje", poručila je u objavi koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Show koji se nastavlja

Cardi je svoje objave zaključila u prepoznatljivom tonu, nazivajući Nicki "dosadnom" i poručivši da joj "poljubi noge". I dok je dio obožavatelja stao na stranu Cardi, drugi smatraju da je ovakva razina vrijeđanja prešla granicu.

