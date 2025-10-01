George Clooney povlači se iz glume: Odlučio da je karijeri došao kraj, a razlog je razumljiv

George Clooney, legendarni holivudski glumac, u 64. godini života najavio je kako se planira povući iz glumačke karijere. Razlog? Obitelj. Želi više vremena posvetiti svojim osmogodišnjim blizancima Alexanderu i Elli, koje ima sa suprugom Amal Clooney (47), poznatom odvjetnicom za ljudska prava.

"Više nisam u toj luđačkoj jurnjavi za uspjehom. Imao sam svoju karijeru u mnogim aspektima i stvari su se na neki način smirile, tako da mogu sad biti kod kuće sa svojom djecom često i to mi je jako zabavno," izjavio je Clooney za Fox's Extra i dodao: "Još uvijek sam dovoljno mlad da mogu trčkarati s njima. To sad počinje brzo nestajati. Ali trenutno to još uvijek mogu raditi. Tako da se stvarno zabavljam."

Foto: Profimedia

Otvoreno progovorio o žrtvama koje je napravio za karijeru

Glumac je otvoreno govorio na premijeri svog najnovijeg filma "Jay Kelly" na New York Film Festivalu, priznavši da je prošlo desetljeće često bio odsutan zbog zahtjeva svoje karijere, što je utjecalo na kvalitetu obiteljskog života.

"To sigurno nije samo iskustvo iz showbussinesa. Vjerojatno imate iste razgovore u gotovo svakoj profesiji: 'Želio bih da nisam propustio važna iskustva moje djece dok sam radio/radila'. To je žrtva koju radite da biste uspjeli u bilo kojem poslu", iskreno je priznao glumac.

Premijeri filma nazočila je i njegova supruga Amal (47), koja je oduševila prisutne pojavivši se u elegantnoj crvenoj mini haljini s baršunastim topom i cvjetnom suknjom. Par je, usprkos zvjezdanom statusu, pokazao bliskost i sklad, što su mediji i obožavatelji s oduševljenjem popratili.

Foto: Profimedia

Slavni supružnici nedavno su proslavili 11. godišnjicu braka romantičnom večerom, a Clooneyjeva odluka da se više posveti obitelji samo potvrđuje koliko mu obiteljski život znači.

Film "Jay Kelly" u kina stiže 14. studenoga, a iako se Clooney ne planira potpuno povući iz javnosti, jasno daje do znanja kako mu je u ovoj fazi života prioritet – biti tata koji je prisutan.

