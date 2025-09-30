Pitali smo Plenkovića hoće li se ubrzati isplata inkluzivnog dodatka: Evo što je rekao

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NAKON POTRESNE PRIČE /

Potresna priča iz Slavonskog Broda o pacijentici koja je umrla čekajući inkluzivni dodatak, dirnula je cijelu Hrvatsku.

Nakon što je gospođa Jadranka o tome govorila za RTL Danas, javili su nam se i brojni drugi gledatelji. I oni prozivaju birokraciju zbog sporosti, jer dugo čekaju na isplatu pomoći. Na rješavanje problema apeliraju i udruge socijalnih radnika.

O problemu isplate inkluzivnog dodatka pitali smo i premijera Andreja Plenkovića. Evo što je rekao uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a.