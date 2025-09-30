Stiže sibirska anticiklona: RTL-ov meteorologinja otkriva kad nam stiže veliko zahladnjenje
Prema sredini dana sa zapada će se naoblačiti, a u ponegdje će padati i slaba kiša
Razmjerno hladno i vjetrovito vrijeme sljedećih dana bit će posljedica sibirske anticiklone na sjeveru, a vrlo hladan zrak proširit će se i nad naše područje i to u drugoj polovici tjedna!
Sutra ujutro u većini krajeva još pretežno sunčano, u unutrašnjosti i razmjerno hladno - jutarnja temperatura uglavnom će posvuda biti ispod 10 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu umjerena bura i sunčano uz najviše oblaka na sjevernom dijelu Jadrana.
Prema sredini dana sa zapada će se naoblačiti, a u ponegdje će padati i slaba kiša. Najviša dnevna temperatura bit će malo niža nego danas - između 13 i 16 stupnjeva
Istočnije će biti suho i uz više sunca, a temperatura bez promjena - uglavnom između 14 i 17 Celzijevih stupnjeva
Na moru, osobito na ovom južnom dijelu i sutra ostaje sunčano uz temperaturu oko 23 stupnja. Poslijepodne će prolazno zapuhati i jugozapadni vjetar.
Na sjevernom i srednjem dijelu više oblaka, na Kvarneru i u Istri te osobito u gorskim područjima padat će i povremena, slaba kiša. Temperatura na Jadranu oko 20, u gorju 12 ili 13.
IDUĆIH DANA
Nakon manjeg zahladnjenja slijedi još jedno veliko i to tamo krajem tjedna. Temperatura će pasti ispod prosjeka za početak listopada i bit će sličnija početku studenog - osobito ujutro i to u gorskom dijelu gdje će jutarnja temperatura biti oko nula stupnjeva.
I Na Jadranu hladnije, ali ovdje će najveće probleme stvarati olujna i orkanska bura, osobito jaka u četvrtak i petak. U srijedu pa opet za vikend kiša i pljuskovi, a najsunčaniji, ali i najvjetrovitiji bit će četvrtak i petak.
Za ovaj tjedan dakle olujna bura, hladnoća, a u najvišem gorju moguć i snijeg.