Safari iz noćne more: Slonica napala turiste, oni završili u vodi punoj krokodila

Nevjerojatna snimka stiže iz jednog Nacionalnog parka u Bocvani. Četvero turista otišlo je na safari koji je umalo završio kobno. Taman kada su se vozili kanuom - napala ih je slonica. Kada ih je uočila, krenuo je juriš. Uspjela je surlom prevrnuti kanu, a turisti su pali u vodu punu krokodila. Jedna žena je ostala po vodom, a kako su kasnije prepričali, preživjela je samo zato što je u mutnom slonica nije uspjela pronaći i pregaziti. Do bliskog susreta došlo je jer se kanu previše prebližio slonici koja je htjela zaštiti svoje mladunce