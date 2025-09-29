Mourinho stiže u London na noge 'svom' Chelseaju: 'Jose je svjetska legenda'

LIGA PRVAKA /

Utorak je rezerviran za drugo kolo Lige prvaka, a u devet prvih utakmica u akciji će biti pet Hrvata. Posebno zanimljivo bit će na Cipru gdje Mislav Oršić i njegov Pafos dočekuju minhenski Bayern. Bavarci su u sezonu ušli poput tenka, nitko im još nije otkinuo niti bod, a u prvom kolu su slavili nad Chelseajem 3-1. Uz Oršića igrat će aktualni Vatreni Mario Pašalić, koji s Atalantom ugošćuje Club Brugge, Franjo Ivanović i Benfica koju vodi Jose Mourniho gostuju kod Chelseaja. Nešto lakši zadatak ima Petar Sučić čiji Inter u Milanu igra s praškom Spartom, dok će Josip Šutalo držati zadnju liniju Ajaxa protiv Marseillea