Nakon sudara i dva srčana zastoja umro mladi Španjolac, proglašena tri dana žalosti

Devetnaestogodišnji španjolski golman Raul Ramirez umro je u ponedjeljak od posljedica teškog sudara na terenu tijekom utakmice njegovog Colindresa protiv Reville.

Njegova borba za život trajala je dva dana, no unatoč nadljudskim naporima liječnika i herojskoj reakciji na terenu, Raul nije izdržao.

Tragedija se dogodila u subotu, tijekom utakmice između Raulovog kluba Colindres i momčadi Revilla. Igrala se 60. minuta kada je Raul, u pokušaju da uhvati loptu izbačenu iz kornera, skočio i pritom se sudario s protivničkim napadačem. Od siline udarca, mladi vratar je pao na tlo i ostao bez svijesti.

Siempre te recordaremos, Raúl.



Na terenu je nastao muk, a potom i panika. Prvi mu je u pomoć priskočio njegov trener, Rafa de Pena. Uspjeli su ga oživjeti nakon što je pretrpio prvi srčani zastoj. Utakmica je odmah prekinuta, a Raul je hitno prevezen u bolnicu Marques de Valdecilla u Santanderu.

Nažalost, na putu do bolnice, u kolima hitne pomoći, doživio je i drugi srčani zastoj, što je drastično pogoršalo njegovo stanje. Primljen je na odjel intenzivne njege, gdje su se liječnici dva dana borili za njegov život, a u ponedjeljak je stigla najgora moguća vijest.

"Kraljevski nogometni savez Kantabrije s tugom objavljuje da je vratar sportskog kluba Colindres, Raul Ramirez, moždano mrtav nakon slučajnog sudara tijekom subotnje utakmice", stoji u priopćenju.

Savez je proglasio tri dana žalosti, a na svim utakmicama sljedećeg kola održat će se minuta šutnje u Raulovu čast. "Nogomet u Kantabriji oplakuje iznenadni gubitak mladića koji nas je napustio prerano, sa samo 19 godina. RFCF izražava iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i cijelom klubu Colindres. Neka Raul počiva u miru."

