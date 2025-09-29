Tuga u Belgiji, umro otac Romelua Lukakua: 'Bol i suze teku u potocima'
Romelu Lukaku se oglasio na svom Instagram profilu potresnom objavom
Umro je Roger Lukaku, bivši profesionalni nogometaš i otac slavnog napadača Romelua Lukakua.
Roger Lukaku preminuo je 28. rujna 2025. godine u 58. godini života, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag, kako na terenu, tako i u životima svojih sinova. Vijest je na društvenim mrežama podijelio njegov sin, zvijezda Napolija Romelu Lukaku, čija je emotivna poruka dirnula milijune obožavatelja diljem svijeta.
Emotivni oproštaj
Samo dan nakon Napolijeve prvenstvene utakmice protiv Milana, Romelu Lukaku se oglasio na svom Instagram profilu potresnom objavom koja svjedoči o dubokoj boli i neraskidivoj vezi s ocem. Njegove riječi odjeknule su snažno, otkrivajući čovjeka koji mu je bio više od roditelja – bio mu je vodič, zaštitnik i najveći uzor.
"Hvala ti što si me naučio svemu što znam. Zauvijek sam zahvalan i cijenim te. Život nikada neće biti isti", napisao je belgijski napadač. "Štitio si me i vodio kao nitko drugi. Neću biti isti. Bol i suze teku u potocima. Ali Bog će mi dati snagu da se saberem. Hvala ti za sve, Roger Menama Lukaku."
Reprezentativac Zaira s bogatom karijerom u Europi
Roger Menama Lukaku rođen je 6. lipnja 1967. godine u Zairu (današnja Demokratska Republika Kongo). Svoju nogometnu priču započeo je u lokalnim klubovima prije nego što je s 23 godine, 1990., stigao u Belgiju u potrazi za profesionalnom karijerom. Njegova prva postaja bio je drugoligaški klub FC Boom, s kojim je 1992. godine ostvario povijesni uspjeh i plasirao se u prvu belgijsku ligu.
Iako je klub već iduće sezone ispao iz elitnog ranga, Rogerov talent nije prošao nezapaženo. Prešao je u redove RFC Serainga, gdje je bio dio momčadi koja je senzacionalno osvojila treće mjesto u prvenstvu. Sličan uspjeh ponovio je i nakon prelaska u Germinal Ekeren.
Njegova karijera nakratko ga je odvela izvan Belgije, u turski Gençlerbirligi SK, no već nakon jedne sezone vratio se i zaigrao za KV Mechelen, a potom i za KV Oostende. Nakon ispadanja Oostendea iz prve lige 1999. godine, u 32. godini života, povukao se iz profesionalnog nogometa, ali je strast prema igri nastavio gajiti u nižim ligama sve do 2006. godine.
Roger Lukaku bio je i ponosni reprezentativac Zaira, za koji je nastupao u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 1994. te na dva završna turnira Afričkog kupa nacija, 1994. i 1996. godine.
