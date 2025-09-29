Tuga u Belgiji, umro otac Romelua Lukakua: 'Bol i suze teku u potocima'

Umro je Roger Lukaku, bivši profesionalni nogometaš i otac slavnog napadača Romelua Lukakua.

Roger Lukaku preminuo je 28. rujna 2025. godine u 58. godini života, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag, kako na terenu, tako i u životima svojih sinova. Vijest je na društvenim mrežama podijelio njegov sin, zvijezda Napolija Romelu Lukaku, čija je emotivna poruka dirnula milijune obožavatelja diljem svijeta.

Foto: Profimedia

Emotivni oproštaj

Samo dan nakon Napolijeve prvenstvene utakmice protiv Milana, Romelu Lukaku se oglasio na svom Instagram profilu potresnom objavom koja svjedoči o dubokoj boli i neraskidivoj vezi s ocem. Njegove riječi odjeknule su snažno, otkrivajući čovjeka koji mu je bio više od roditelja – bio mu je vodič, zaštitnik i najveći uzor.

"Hvala ti što si me naučio svemu što znam. Zauvijek sam zahvalan i cijenim te. Život nikada neće biti isti", napisao je belgijski napadač. "Štitio si me i vodio kao nitko drugi. Neću biti isti. Bol i suze teku u potocima. Ali Bog će mi dati snagu da se saberem. Hvala ti za sve, Roger Menama Lukaku."

Reprezentativac Zaira s bogatom karijerom u Europi

Roger Menama Lukaku rođen je 6. lipnja 1967. godine u Zairu (današnja Demokratska Republika Kongo). Svoju nogometnu priču započeo je u lokalnim klubovima prije nego što je s 23 godine, 1990., stigao u Belgiju u potrazi za profesionalnom karijerom. Njegova prva postaja bio je drugoligaški klub FC Boom, s kojim je 1992. godine ostvario povijesni uspjeh i plasirao se u prvu belgijsku ligu.

Iako je klub već iduće sezone ispao iz elitnog ranga, Rogerov talent nije prošao nezapaženo. Prešao je u redove RFC Serainga, gdje je bio dio momčadi koja je senzacionalno osvojila treće mjesto u prvenstvu. Sličan uspjeh ponovio je i nakon prelaska u Germinal Ekeren.

Njegova karijera nakratko ga je odvela izvan Belgije, u turski Gençlerbirligi SK, no već nakon jedne sezone vratio se i zaigrao za KV Mechelen, a potom i za KV Oostende. Nakon ispadanja Oostendea iz prve lige 1999. godine, u 32. godini života, povukao se iz profesionalnog nogometa, ali je strast prema igri nastavio gajiti u nižim ligama sve do 2006. godine.

Roger Lukaku bio je i ponosni reprezentativac Zaira, za koji je nastupao u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 1994. te na dva završna turnira Afričkog kupa nacija, 1994. i 1996. godine.

