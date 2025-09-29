Poraz Dinama i društva: Svetina i dalje na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza

Tomislav Svetina izabran je za novog/starog predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza odlučeno je današnjim glasanjem u zagrebačkom hotelu Westin. Na izbornoj skupštini sudjelovalo je 42 od 60 klubova pa je u opticaju bilo 86 od ukupno 120 dostupnih glasova.

Svetini je na kraju pripalo 86 glasova, dakle svi, a za pobjedu ih je trebao 65 te je tako osigurao novi mandat na čelu ZNS-a unatoč pobuni klubova poput Dinama i Rudeša posljednjih dana. Treba reći kako predstavnici tih dvaju klubova nisu bili prisutni na skupštini kao ni predstavnici Futsal Dinama, Kustošije i HUNS-a.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Najveći zagrebački klub tako je doživio težak poraz na ovoj skupštini, a Svetinin mandat se nastavlja. On je na čelu ZNS-a već sedam i pol godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Niko Kovač je nezaustavljiv