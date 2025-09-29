NOVI/STARI /

Poraz Dinama i društva: Svetina i dalje na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza

Poraz Dinama i društva: Svetina i dalje na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Tomislav Svetina osigurao još jedan mandat na čelu ZNS-a.

29.9.2025.
19:09
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tomislav Svetina izabran je za novog/starog predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza odlučeno je današnjim glasanjem u zagrebačkom hotelu Westin. Na izbornoj skupštini sudjelovalo je 42 od 60 klubova pa je u opticaju bilo 86 od ukupno 120 dostupnih glasova.

Svetini je na kraju pripalo 86 glasova, dakle svi, a za pobjedu ih je trebao 65 te je tako osigurao novi mandat na čelu ZNS-a unatoč pobuni klubova poput Dinama i Rudeša posljednjih dana. Treba reći kako predstavnici tih dvaju klubova nisu bili prisutni na skupštini kao ni predstavnici Futsal Dinama, Kustošije i HUNS-a. 

Poraz Dinama i društva: Svetina i dalje na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza
Foto: Igor Kralj/pixsell

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Najveći zagrebački klub tako je doživio težak poraz na ovoj skupštini, a Svetinin mandat se nastavlja. On je na čelu ZNS-a već sedam i pol godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Niko Kovač je nezaustavljiv

DinamoZnsTomislav Svetina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVI/STARI /
Poraz Dinama i društva: Svetina i dalje na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza