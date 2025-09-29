FIFA forsira veliku promjenu! Po prvi put u službenom natjecanju korišten zeleni karton: Evo što on znači
Na Svjetskom prvenstvu U-20 u Čileu po prvi put u povijesti iskorišten je zeleni karton.
Dogodilo se to na utakmici Maroka i Španjolske, kada je izbornik Maroka Mohamed Ouahbi u 78. minuti pokazao sucu zeleni karton i zatražio pregled VAR snimke nakon dosuđenog penala za Španjolsku.
Nakon dulje provjere odluka je promijenjena, penal poništen, a španjolski nogometaš dobio je žuti zbog simuliranja. Utakmica je završila pobjedom Maroka 2-0.
Zeleni karton, dakle, funkcionira kao 'challenge' u američkim sportovima, a FIFA je odredila jasna ograničenja njegove uporabe. Izbornici i kapetani mogu jednom u svakom poluvremenu zatražiti od glavnog suca da provjeri spornu situaciju putem VAR-a, i to samo u ključnim slučajevima: moguće dosuđivanje penala, crveni karton, regularnost postignutog gola ili pak pogrešan identitet igrača.
Sve zajedno je trenutačno u fazi testiranja i koristi se isključivo na SP-u U-20 u Čileu. FIFA ga je uvela kako bi provjerila koliko će usporavati igru, hoće li doprinijeti pravednijim odlukama i kakve će reakcije izazvati kod trenera, sudaca i publike.
Nakon završetka SP-a i obavljene detaljne analize te osluškivanja javnosti FIFA će odlučiti hoće li se zeleni karton proširiti i na ostala natjecanja.
