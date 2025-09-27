Ogromna promjena i revolucija u prijenosima Lige prvaka: Uskoro više ništa neće biti isto

UEFA je spremna otvoriti svoje najveće blago novim televizijskim tržištima te tako potpuno promijeniti gledanje najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Liga prvaka, krunski dragulj klupskih natjecanja, bila bi unosna prilika za najveće svjetske streaming platforme, a organizacija kojom predsjedava Aleksander Čeferin preispituje proces nadmetanja za televizijski prijenos Lige prvaka kako bi olakšala posao dvama streaming divovima: Netflixu i Amazonu. Potonji već ima posebne ugovore za emitiranje Lige prvaka u određenim zemljama poput Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Italije. Za sada se ponuda Prime Videa temelji na emitiranju nekoliko specifičnih utakmica.

Sljedeći proces prodaje televizijskih prava obuhvatit će trogodišnje razdoblje od 2027. do 2030. U ovom procesu nadmetanja sudjelovat će dvije najveće svjetske streaming platforme: Netflix i Amazon. Prema Bloombergu, ova dva diva sada će moći istovremeno nadmetati za prava na nekoliko tržišta. Prije su se glavna tržišta dražila u različito vrijeme ovisno o trenutnim ugovorima, što je otežavalo grupiranje ponuda. Ovaj novi proces bio bi odašiljač za veliku televizijsku revoluciju koja dolazi u sljedećem desetljeću.

Tko trenutno prenosi Ligu prvaka?

U Španjolskoj, Ligu prvaka prenosi Movistar+. Canal+ drži prava u Francuskoj; TNT Sports, plus Amazon (samo prva utakmica u utorak) u Velikoj Britaniji. Dok je u Italiji to Sky Sports zajedno s Amazon Primeom (također utakmica u srijedu). U Njemačkoj, DAZN drži prava, zajedno s Amazon Primeom (utakmica u utorak). U SAD-u, CBS Sports (Paramount+) ima dugoročna TV prava (do 2030.). U drugim zemljama koje vole nogomet, poput Argentine i Brazila, prava pripadaju FOX Sportsu, odnosno TNT Sportsu. U Hrvatskoj bi dakle od 2027. mogli doživjeti potpuni preokret u načinu gledanja Lige prvaka.

Prema Bloombergu, ove promjene razmatraju mogućnost da UEFA proda prava na dražbi kako bi jedan pružatelj usluga mogao emitirati utakmicu cijelom nogometnom svijetu. Ovo je odluka upravnog tijela europskog nogometa o otvaranju novim tržištima i načinima konzumiranja nogometnog poslovanja.

Redizajn postupka nadmetanja za njihov vodeći proizvod (Ligu prvaka) privlačniji je televizijskim tržištima, budući da su tradicionalni sustavi gledanja doživjeli potpuni zaokret. FIFA je već predala prijenos cijelog Svjetskog klupskog prvenstva DAZN-u. U međuvremenu, Apple TV i Disney (ESPN), dva druga televizijska diva, također bi se vrlo brzo mogla 'baciti' na nogomet.

