Svetina: 'Mi smo bili protiv Zdravka Mamića, ne Dinama. Neću špekulirati što će dalje biti'

Tomislav Svetina ostaje predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza, odlučeno je glasanjem u ponedjeljak. Izbori su održani nakon što se nekoliko klubova, među kojima su Dinamo i Rudeš, pobunilo protiv vodstva ZNS-a i nije sudjelovlo u glasanju.

Na izbornoj skupštini sudjelovalo je 42 od 60 klubova pa je u opticaju bilo 86 od ukupno 120 dostupnih glasova. Svetini je na kraju pripalo 86 glasova, dakle svi, a za pobjedu ih je trebao 65 te je tako osigurao novi mandat na čelu ZNS-a unatoč pobuni klubova poput Dinama i Rudeša, čiji predstavnici nisu bili prisutni na skupštini.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

"Ovo rukovodstvo je izabrano jednoglasno. Ja kao predsjednik, moje desne ruke i novi Izvršni odbor ZNS-a. Mi smo apsolutno otvoreni prema svima i zato za mene ovo nije pobjeda, pobjeda će biti zajedništvo", rekao je Svetina nakon glasanja pa se osvrnuo na nedolazak predstanika Dinama:

"Žao mi je što nismo uspjeli sučeliti programe, što nismo pričali o planovima i programima. Moj savez je bio protiv Zdravka Mamića, a ne protiv Dinama, i tako je bilo u dva mandata. Zato mi je žao što nema Dinama, što je opet ignorirao biti sudionik. Ne vidim argument da je ZNS nešto krivo napravio u zadnjih sedam godina otkad sam na čelu Saveza. Možemo pričati o datumu Skupštine, ali ako imaš viziju i ideju, imao si više nego dovoljno vremena da se pojaviš i pokažeš svoj plan i program. Neću špekulirati što će se dalje dogoditi."

"Nije bilo ugodno zadnjih par dana, ali zaboravimo što je bilo, okrenimo se budućnosti, zajedno. Ako se pojavi kontrakandidat Dinamov ili bilo čiji, neka predstavi svoj program. Neću se baviti špekulacijama što će biti, ali nemojte podcjenjivati 70 posto klubova koji su došli i dali nam glas. Klubovi koji nisu došli, negdje smo se razišli, ali ajmo se sjesti i vidjeti što dalje", poručio je.

