Naselja odsječena, ljudi zarobljeni u autima. Katastrofa poharala zemlju: 'Buka je bila zaglušujuća'

VELIKE POPLAVE /

Velike poplave pogodile su Španjolsku. Poplavljene su ulice i garaže, ljudi su ostali zarobljeni u automobilima, a neka naselja potpuno su odsječena. Meteorolozi izdaju crveno upozorenje za Valenciju, Castellón i Tarragonu gdje se obilne kiše očekuju do sutra. U Zaragozi, gdje je na snazi narančasti alarm, bujične kiše poplavile su veća područja, a tuča zasad nije prouzročila veće štete