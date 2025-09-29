VELIKE POPLAVE /

Naselja odsječena, ljudi zarobljeni u autima. Katastrofa poharala zemlju: 'Buka je bila zaglušujuća'

Velike poplave pogodile su Španjolsku. Poplavljene su ulice i garaže, ljudi su ostali zarobljeni u automobilima, a neka naselja potpuno su odsječena. Meteorolozi izdaju crveno upozorenje za Valenciju, Castellón i Tarragonu gdje se obilne kiše očekuju do sutra. U Zaragozi, gdje je na snazi narančasti alarm, bujične kiše poplavile su veća područja, a tuča zasad nije prouzročila veće štete

29.9.2025.
18:01
RTL Danas
španjolskaPoplaveZaragoza
