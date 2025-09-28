Kovač je nezaustavljiv: 'Znam kako stvari funkcioniraju u životu i u nogometu'

NIKO ČVRSTO NA ZEMLJI /

Niko Kovač upisao je i četvrtu pobjedu zaredom. Njegova Borussija Dortmund u subotu je s 2:0 srušila Mainz u petom kolu Bundeslige. Time su se približili aktualnom prvaku Bayernu koji je slavio u svim odigranim utakmicama.

"Doista smo fokusirani samo na sebe i želimo da tako i ostane. Znam da njemački navijači već očekuju da Bayern neće tek tako odšetati do pobjede. No, prvo moramo zadržati kontinuitet koji trenutačno pokazujemo. Tek je peto kolo Bundeslige, još se nije puno toga dogodilo, ali krećemo se u pravom smjeru. Istodobno, znam kako stvari funkcioniraju u životu i u nogometu. Zato ostajemo fokusirani na sebe. Nastavljamo marljivo raditi. Zabilježili smo četvrtu utakmicu zaredom bez primljenog gola", rekao je Niko.