Masovan prosvjed roditelja u Dubravi: 'Njegovo lice je bilo neprepoznatljivo'

GDJE JE POLICIJA? /

Ispred nijedne škole u Republici Hrvatskoj se nije dogodio ovako masovan prosvjed roditelja kao ispred Osnovne škole Retkovec u Dubravi. Ovdje u Dubravi kažu da u ovom kvartu sve počinje zapravo i sve završava, a po onom što smo vidjeli roditelji su itekako odlučni da ispune svoje zahtjeve.

A njihovi zahtjevi su vrlo konkretni. "Dobna granica je po meni previsoka zato što oni ne mogu odgovarati. Čak su skrivali identitete. Treba je smanjiti na 12 godina, tako da mogu ići u popravne domove ako ne ništa drugo", rekla je majka pretučenog djeteta Marijeta Marić.

Roditelji upozoravaju da nema policije na ulicama da prevenira nasilje. "Istu večer kad se to desilo zvala sam patrolu da dođe pred školu u Dubec i Retkovec. Rekli su mi da ne mogu, da nemaju patrole. Sad patroliraju, ali pod pritiskom novinara", rekla je.

Kod djece koja su pretučena, ozljede su okarakterizirane kao lakše tjelesne ozljede. A roditelji kažu "kad vam dijete dođe kući s licem koja su neprepoznatljiva, sva krvava, to jednostavno ne mogu i nisu lakše ozljede. To su teške traume, teške ozljede".

"Naš zakon to kvalificira kao lakše tjelesne ozljede. Ništa nije polomljeno, samo je natučeno. To jednostavno nije do nas. Taj zakon također treba mijenjati. Njegovo lice je bilo neprepoznatljivo. On je tek sada krenuo u srednju školu", dodala je.