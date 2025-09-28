Krešo o napadima u hrvatskim zatvorima: 'Nemojmo čekati da se nekom nešto desi...'

ZVONI NA UZBUNU /

Novi incident u hrvatskim zatvorima. Zatvorenik u gospićkom pokušao je zapaliti ćeliju. Pravosudni policajci odmah su počeli s evakuacijom i gašenjem vatre, a pozvani su i vatrogasci i hitna pomoć. Dvojica policajaca završila su u bolnici nakon čega su pušteni kući. Dvojica zatvorenika prevezena su u gospićku bolnicu, nakon čega je jedan preventivno prebačen u zatvorsku bolnicu u Zagrebu. Ozljede su okarakterizirane kao lakše. A u srijedu su dvojica pravosudnih policajaca napadnuta u zagrebačkom zatvoru. U jednom slučaju policajac je udaren, a u drugom je zatvorenik prijetio improviziranim oružjem. O svemu smo razgovarali s predsjednikom Sindikata pravosudne policije Jelenkom Krešom. Više pogledajte u prilogu