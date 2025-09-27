Organizator Vinskog maratona: 'Već dugo nisam vidio trijeznog čovjeka ovdje'

FEŠTA U ZMAJEVCU /

Usprkos širenju afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske, u Zmajevcu se održava Vinski maraton. U Baranjsku prijestolnicu vina stižu brojni posjetitelji i u maratonskom obilasku vinskih podruma uživaju u dobroj kapljici. Organizatori su za mišljenje upitali i Nacionalni krizni stožer za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge te dobili upute kako bi se manifestacija održala, a posjetitelji nakon nje kući ponijeli vino i lijepe uspomene, ali ne i virus opasne bolesti. Na vinskom maratonu bila je i naša ekipa. Više pogledajte u prilogu