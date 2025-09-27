FEŠTA U ZMAJEVCU /

Organizator Vinskog maratona: 'Već dugo nisam vidio trijeznog čovjeka ovdje'

Usprkos širenju afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske, u Zmajevcu se održava Vinski maraton. U Baranjsku prijestolnicu vina stižu brojni posjetitelji i u maratonskom obilasku vinskih podruma uživaju u dobroj kapljici. Organizatori su za mišljenje upitali i Nacionalni krizni stožer za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge te dobili upute kako bi se manifestacija održala, a posjetitelji nakon nje kući ponijeli vino i lijepe uspomene, ali ne i virus opasne bolesti. Na vinskom maratonu bila je i naša ekipa. Više pogledajte u prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
27.9.2025.
21:15
Bojan Uranjek
Afrička Svinjska KugaZmajevacVinoVinski Podrum
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx