PANIKA U EUROPI /

Najviše rangirana Hrvatica u Savezu: 'Do Božića stiže odgovor Rusiji'

Zbog sve češćih upada ruskih aviona i dronova na istoku Europe, NATO savez je pokrenuo obrambenu operaciju Istočni stražar, koja će u punoj snazi biti spremna do Božića. To uključuje jačanje kopnenih i zračnih sustava obrane, a stalni nadzor obavljat će se i iz svemira. Istodobno, Europska unija planira tzv. zid dronova uz istočnu granicu. O detaljima obrane Europe, reporterka Ana Trcol razgovarala je s Vlastom Zekulić, najviše rangiranom Hrvaticom u NATO-u. Više pogledajte u prilogu 

27.9.2025.
20:55
RTL Danas
DronoviNatoRuski Avion
