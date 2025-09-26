OTKRIO DETALJE /

Pavasović Visković o Petračevoj nagodbi

Nakon što se nagodio s USKOK-om na kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora, poduzetnik Hrvoje Petrač uskoro izlazi iz Remetinca. Njegov odvjetnik, Ljubo Pavasović Visković, u razgovoru za RTL Danas s Ivanom Ivandom Rožić otkrio je detalje jamčevine od milijun eura, pozadinu pregovora s tužiteljstvom te što Petračevo priznanje znači za sudbinu ostalih okrivljenika, prvenstveno bivšeg ministra Vilija Beroša.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
26.9.2025.
19:38
danas.hr
Ljubo Pavasović ViskovićHrvoje PetračVili BeroŠAfera Mikroskopi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx