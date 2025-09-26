Pavasović Visković o Petračevoj nagodbi

OTKRIO DETALJE /

Nakon što se nagodio s USKOK-om na kaznu od tri godine i devet mjeseci zatvora, poduzetnik Hrvoje Petrač uskoro izlazi iz Remetinca. Njegov odvjetnik, Ljubo Pavasović Visković, u razgovoru za RTL Danas s Ivanom Ivandom Rožić otkrio je detalje jamčevine od milijun eura, pozadinu pregovora s tužiteljstvom te što Petračevo priznanje znači za sudbinu ostalih okrivljenika, prvenstveno bivšeg ministra Vilija Beroša.