DEMONSTARITIVNI POTEZ /

Prije govora Benjamina Netanyahua, deseci delegata napustili su dvoranu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u petak je održao govor na Općoj skupštini UN-a, no prije nego što je počeo, deseci delegata demonstrativno su napustili dvoranu.

Netanyahu je u tom trenutku nakratko zanijemio. Predsjedavajući je više puta pozvao na mir u dvorani, no pljesak nije prestajao.

Mnogi su pljeskom podržali izlazak delegata, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.

Netanyahu je obećao da će "završiti posao" eliminacije Hamasa u Gazi,

26.9.2025.
17:10
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Benjamin NatenyahuUnIzrael
