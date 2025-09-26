Prije govora Benjamina Netanyahua, deseci delegata napustili su dvoranu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DEMONSTARITIVNI POTEZ /

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u petak je održao govor na Općoj skupštini UN-a, no prije nego što je počeo, deseci delegata demonstrativno su napustili dvoranu.

Netanyahu je u tom trenutku nakratko zanijemio. Predsjedavajući je više puta pozvao na mir u dvorani, no pljesak nije prestajao.

Mnogi su pljeskom podržali izlazak delegata, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.

Netanyahu je obećao da će "završiti posao" eliminacije Hamasa u Gazi,